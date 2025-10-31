La nueva mansión del ministro Armando Benedetti en Puerto Colombia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Al ministro del Interior, Armando Benedetti, definitivamente le gusta Puerto Colombia. Ya les habíamos contado de una espléndida casa que compró en Pradomar con plata prestada por su mecenas político Euclides Torres, el mismo Torres que recibió un contrato por 95.000 millones de pesos de este gobierno.

El contrato fue firmado por el segundo de Benedetti, el viceministro Jaime Berdugo, que antes de ser funcionario era empleado de Euclides Torres.

El tema revelado por el abogado Camilo Enciso, fundador del instituto anticorrupción y columnista de Cambio, se quedó sin respuesta.

La publicación fue sepultada por una seguidilla de acontecimientos que culminaron con la inclusión del presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos y el propio ministro Armando Benedetti en la lista de la OFAC.

Sin embargo, el columnista Enciso siguió buscando.

Su nuevo hallazgo es de interés público innegable.

Hace dos meses el ministro Benedetti ocupa una mansión en Puerto que perteneció a Álex Saab, señalado como el principal testaferro del gobernante de Venezuela Nicolás Maduro.

El ministro suscribió un leasing habitacional con Colpatria para que le entregaran el soleado palecete.

La casa está en una calle llamada “No me olvides” en la urbanización Lagos de Cajuaral, un conjunto cerrado en Puerto Colombia donde el valor de cada casa va desde 2.500 millones hasta 15.000 millones de pesos.

El ministro Benedetti había declarado ante la Corte Suprema de Justicia que estaba en la quiebra: “Yo me quedé en el peor de los mundos: Tengo casa, pero no tengo casa, tengo apartamento, no tengo apartamento, tengo deuda, pero no lo tengo y yo estoy completamente en la quiebra”.

Pues no se ve tan quebrado el pobre viejecito.

La casa, cuyas fotos aéreas y exteriores pueden ver en la página de la W tiene cuatro habitaciones, estudio, sala, comedor, varios baños y garajes suficientes para la nutrida escolta del ministro.

Por cuenta del leasing habitacional, es decir un arrendamiento financiero con opción de compra, Benedetti le paga a Colpatria algo más de 20 millones de pesos mensuales. Una suma bastante alta teniendo en cuenta que un ministro de estado en Colombia gana menos de 27 millones de pesos al mes, desagregados así:

–Asignación básica de 7 millones 300.000 pesos.

–Gastos de representación de 13 millones

–Y una prima de dirección 6 millones 400.000 pesos

Para un total de 26.875.924 pesos mensuales.

El ministro además tiene que pagar su vivienda en Bogotá. En fin, el autodeclarado en quiebra, tiene que tener ahorritos en algún bolsillo porque de lo contrario no tendría como pagar el leasing financiero de su nueva mansión en Puerto Colombia más su casa en Bogotá.

El folio de matrícula inmobiliaria muestra que la casa fue entregada por Álex Saab a Colpatria como dación en pago. Inicialmente el leasing financiero fue adquirido por el empresario de espectáculos Ricardo Leyva, quien le contó al columnista Camilo Enciso que cedió el contrato, y su opción de compra, al ministro Armando Benedetti, quien no respondió un mensaje de Enciso.

A esta hora saludamos a Camilo Enciso, fundador del Instituto Anticorrupción y columnista de la revista Cambio.

Cuando el ministro del interior Armando Benedetti se anime a hablar sobre este tema, será bienvenido en este espacio.

La calle donde está la mansión se llama “No me olvides”. El nombre me recordó una tonada inolvidable de Lucho Bermúdez que le viene como anillo al dedo a la situación: “Sal si puedes”