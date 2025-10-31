Jóvenes de Sucre inspiran al país con ‘Sucre Escucha’: ¿de qué se trata la estrategia? Logros y más

Colombia

En compañía de la gobernadora del departamento de Sucre, Lucy García Montes, un grupo de jóvenes de la estrategia Sucre Escucha y del Laboratorio de Paz asistieron a la posesión del nuevo Director General de la Policía Nacional, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, quien los invitó para reconocer el trabajo que en Sucre se adelanta por la inclusión, la convivencia y la paz.

A lo largo del evento, los jóvenes compartieron con el general Rincón sus experiencias dentro del programa; pues, desde 2020, ‘Sucre Escucha’ se ha posicionado como uno de los laboratorios de paz más exitosos de Colombia, formando a más de 2.500 jóvenes como monitores de convivencia y paz.

Además, ha capacitado a más de 40.000 jóvenes en salud mental y liderazgo social, y cuenta con 25 unidades móviles de atención psicosocial donadas a los municipios, que han brindado acompañamiento personalizado a más de 700 jóvenes en distintos territorios. Esto, a su vez, ha impulsado la productividad juvenil, entregando 2.600 activos productivos a jóvenes emprendedores y promoviendo la sostenibilidad económica como herramienta de prevención y desarrollo.

Gracias a estos resultados, la estrategia ha recibido tres reconocimientos consecutivos del Ministerio de Salud, en el 2023, 2024 y 2025, como una de las iniciativas más efectivas del país en acompañamiento y atención integral a la juventud.

Al respecto, se pronunció la gobernadora Lucy García: “Los resultados que muestra Sucre en materia de prevención y participación juvenil son dignos de destacar; están sembrando la convivencia desde el diálogo. ‘Sucre Escucha’ nació para abrir puertas, para tender puentes y para decirles a nuestros jóvenes que hay futuro, que hay oportunidades y que no están solos. Hoy el país los ve y los aplaude, porque representan lo mejor de nuestro territorio”, afirmó.

A su vez, durante su discurso, el nuevo director de la Policía Nacional evocó con emoción su paso por el departamento de Sucre, donde junto a la Gobernación lideró un proceso de transformación social que recuerda como un ejemplo de trabajo conjunto entre el gobierno, la Fuerza Pública y la comunidad.

“Quisiera compartir una experiencia que deseo multiplicar con otros territorios del país. Mi experiencia como comandante en el departamento de Sucre cuando, junto con la Gobernación, implementamos un programa de intervención comunitaria, que nos permitió ingresar a los barrios más vulnerables a conversar con los jóvenes y transformar espacios de riesgo en territorios de arte cultura y desarrollo comunitario. Allí, hombro a hombro con comunidades y jóvenes valientes, emprendimos la tarea de convertir las heridas en aprendizaje y las ausencias en oportunidades”, reconoció el nuevo director de la Policía Nacional.

La invitación de la población juvenil sucreña a este evento fue un reconocimiento nacional al impacto de ‘Sucre Escucha’, una estrategia que ha transformado la vida de miles de jóvenes sucreños y que hoy se consolida como ejemplo de resultados, oportunidades y esperanza para todo el país, por lo que también se pronunció Ronald Rodríguez, uno de los jóvenes asistentes al acto: “Venimos en representación de ‘Sucre Escucha’. Fuimos invitados por el general Rincón para compartir nuestra experiencia como jóvenes que trabajamos por la paz y la buena convivencia”, expresó.

De esta manera, con la llegada del nuevo Director de la Policía Nacional, Sucre reafirma su alianza con la institución y proyecta que el modelo de ‘Sucre Escucha’ siga inspirando al país como una estrategia que demuestra que, cuando se escucha a la juventud, florecen las oportunidades que aportan al desarrollo social de los territorios.