Fuga de amoníaco en fábrica de hielo generó emergencia en el centro de Cúcuta. / Foto: Cortesía.

Cúcuta.

Durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes, una emergencia se registró en el centro de Cúcuta luego de que se presentara una fuga de amoníaco en la fábrica de hielo La Sabana, ubicada en la avenida 5 entre calles 2 y 3, del barrio El Callejón.

El teniente Heduin Ríos, jefe de cuartel del Cuerpo de Bomberos de Cúcuta, explicó a Caracol Radio que la situación se originó hacia las 10:30 de la noche, cuando una falla en el sistema de tuberías provocó la liberación del gas.

“El sistema requiere una cantidad de agua para funcionar normalmente. Al no haber suficiente, se dispararon las válvulas de seguridad de los cilindros y empezó a escapar el amoníaco, que es altamente tóxico y perjudicial para la salud y el medio ambiente”, señaló el oficial.

La fuga generó fuertes olores en el sector, afectando a varias personas que acudieron al Cuerpo de Bomberos con síntomas de asfixia y malestar.

Ante la situación, los bomberos activaron el protocolo de emergencia, evacuando su propia estación por el viento que arrastraba el gas y alertando a la comunidad mediante altavoces.

“Unas 20 familias que viven alrededor de la fábrica fueron evacuadas hacia el parque lineal mientras se controlaba la fuga”, agregó Ríos.

Con la llegada del encargado de la planta, los bomberos ingresaron al lugar con trajes tipo A -de máximo nivel de protección- para cerrar las válvulas y contener la emergencia.

El incidente fue controlado hacia las 4:30 de la madrugada, tras ventilar el área y verificar que no quedaran residuos del gas. Sin embargo, el impacto también se evidenció en el entorno, donde al menos 20 palomas murieron por la exposición al amoníaco.

El teniente Ríos recomendó reforzar los mantenimientos preventivos en este tipo de instalaciones y revisar la ubicación de las fábricas que manejan productos químicos en zonas urbanas.

“Estas plantas deberían estar más alejadas del centro de la ciudad, para evitar riesgos a la población cuando se presenten este tipo de situaciones”, puntualizó.