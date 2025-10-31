En enero de 2026 se posesionan los nuevos consejeros de juventud de Paipa
Ocho mujeres harán parte del Consejo de Juventud para el periodo 2026 - 2029
Paipa - En enero de 2026 tomarán posesión de su cargo los nuevos consejeros de juventud elegidos el 19 de octubre en el municipio de Paipa.
La organización Voz Poder Juvenil alcanzó cinco escaños que ocuparán:
Alisson Sthefanía Bohórquez Rodríguez
Rafael Andrés Núñez Riaño
Luisa Alejandra Ortiz Fonseca
Juan Felipe Martínez Rodríguez
Alith Yaskara Rodríguez Pacheco
El partido Liberal tres escaños:
César Alejandro Sandoval Ochoa
Estefanny Alejandra Monroy López
Samuel Avendaño Becerra
Partido Verde:
Sara Valentina Acuña Castro
Andes
Diana Valentina Pérez López
Erik Santiago García Supelano
Héroes del mundo:
Erika Beltrán Pérez
Nuevo Boyacá:
María José Rojas Rondón