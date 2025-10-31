Tunja

En enero de 2026 se posesionan los nuevos consejeros de juventud de Paipa

Ocho mujeres harán parte del Consejo de Juventud para el periodo 2026 - 2029

FOTO I ALCALDÍA DE PAIPA

FOTO I ALCALDÍA DE PAIPA

Paipa - En enero de 2026 tomarán posesión de su cargo los nuevos consejeros de juventud elegidos el 19 de octubre en el municipio de Paipa.

La organización Voz Poder Juvenil alcanzó cinco escaños que ocuparán:

Alisson Sthefanía Bohórquez Rodríguez

Rafael Andrés Núñez Riaño

Luisa Alejandra Ortiz Fonseca

Juan Felipe Martínez Rodríguez

Alith Yaskara Rodríguez Pacheco

El partido Liberal tres escaños:

César Alejandro Sandoval Ochoa

Estefanny Alejandra Monroy López

Samuel Avendaño Becerra

Partido Verde:

Sara Valentina Acuña Castro

Andes

Diana Valentina Pérez López

Erik Santiago García Supelano

Héroes del mundo:

Erika Beltrán Pérez

Nuevo Boyacá:

María José Rojas Rondón

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad