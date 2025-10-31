En Bolívar policía realizó actividades con niños: hubo dulces y recreación

En el marco de la estrategia “Seguridad, Democracia y Dignidad”, la Policía Nacional de Colombia realizó una hermosa jornada de integración familiar para conmemorar el Día Dulce, una fecha especial dedicada a fortalecer los lazos de amor, unión y esperanza entre los hijos de nuestros policías y la gran familia institucional.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los epicentros de esta celebración fueron la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima en la ciudad de Cartagena y el municipio de El Carmen de Bolívar, donde el color, la música y la alegría fueron protagonistas de una jornada inolvidable.

En ambos escenarios, los niños y niñas disfrutaron de juegos recreativos, pintucaritas, montadas a caballo, concursos, presentaciones artísticas y un gran espectáculo con un camión de entretenimiento, que llenó de magia, risas y diversión en cada rincón.

La jornada culminó con la entrega de dulces y regalos para todos los pequeños, quienes vivieron un día lleno de cariño y unión familiar.

Esta actividad tuvo como propósito fortalecer el bienestar, la integración y el sentido de pertenencia entre las familias policiales, reconociendo el esfuerzo, la dedicación y el sacrificio de los hombres y mujeres que trabajan incansablemente por la seguridad del departamento de Bolívar.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de estos espacios al afirmar:

“Nuestros niños son la razón más grande para seguir trabajando con amor por un país seguro. Esta celebración es una muestra de agradecimiento a las familias que con su apoyo y paciencia son el motor de cada uno de nuestros policías.”

De esta manera, la Policía Nacional reafirma su compromiso no solo con la seguridad ciudadana, sino también con el bienestar de sus integrantes y sus seres queridos, promoviendo espacios de alegría, unión y esperanza en todos los rincones del departamento.