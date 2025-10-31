En Bolívar 900 hombres y mujeres policías cuidarán las familias este 31 de octubre

En el marco de la estrategia “Seguridad, Democracia y Dignidad”, la Policía Nacional de Colombia invita a todos los ciudadanos del departamento de Bolívar a disfrutar del Día Dulce en un ambiente de alegría, respeto y responsabilidad, siguiendo paso a paso el Decálogo de Seguridad, con el propósito de proteger a nuestros niños, niñas y familias durante esta celebración.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, manifestó que se han dispuesto más de 900 uniformados de todas las especialidades para garantizar la seguridad en cada rincón del departamento. Además, resaltó el trabajo de la Policía Comunitaria y del grupo de Infancia y Adolescencia, quienes se encuentran desplegados en el territorio realizando actividades lúdicas y recreativas con los niños, niñas y adolescentes, para hacer de este día una jornada mágica, segura e inolvidable.

La Institución extiende una invitación a toda la comunidad para que sigan las siguientes recomendaciones del Decálogo de Seguridad, evitando riesgos y fomentando el bienestar de los más pequeños:

1. No todo dulce es seguro. Asegúrate de que los dulces estén bien empacados y en buen estado.

2. Sin pólvora, sin fuego, sin riesgo. Usa luces LED o linternas en lugar de velas, antorchas o bengalas.

3. Acompáñelos siempre. Evita que los niños salgan a la calle sin la compañía de un adulto responsable.

4. Prevenga el contacto con desconocidos. Explíqueles que no deben aceptar invitaciones ni transporte de extraños.

5. Cero licor si hay niños. El ejemplo debe ser de autocontrol y sobriedad.

6. Planea una ruta segura. Elige calles iluminadas y evita lugares solitarios.

7. Protección en entornos digitales. No publiques fotos ni ubicaciones en tiempo real.

8. Ambiente familiar en armonía. Fomenta el diálogo, la paciencia y el respeto en el hogar.

9. Ubicación e identificación. Colócales una manilla o tarjeta con su nombre y número de contacto.

10. Enséñales a pedir ayuda. En situaciones de peligro, los niños deben saber que pueden acudir a un policía o comunicarse a las líneas 123 y 141 (ICBF).

La Policía Nacional de los colombianos reitera su compromiso con la seguridad, la convivencia y la protección de la niñez, invitando a todas las familias a vivir un Día Dulce seguro, feliz y lleno de sonrisas.