“El verdadero boicot a la CELAC no viene de Trump, sino del Gobierno Petro”: concejal de Santa Marta

Santa Marta

En medio de los preparativos para el encuentro internacional de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se realizará en Santa Marta, el concejal Juan Carlos Palacio lanzó un fuerte pronunciamiento contra el presidente Gustavo Petro, asegurando que el mandatario colombiano estaría “boicoteando” el evento con el abandono institucional que vive la ciudad.

El cabildante reaccionó luego de que se conociera la versión sobre una supuesta injerencia del presidente estadounidense Donald Trump en la creación de un sindicato paralelo a la CELAC, hecho que calificó como “una distracción” frente a los verdaderos problemas que hoy enfrenta Santa Marta.

Recordó que, Gustavo Petro, denunció “fuertes presiones” - por parte de Washington - destinadas a mermar la asistencia de países a la CELAC.

Está relacionado: Gustavo Petro junto a otros países de la Celac rechazan despliegue militar de EE.UU. en Venezuela

“Hay que denunciar que EEUU ejerce fuertes presiones a los países del Caribe para que no asistan a la cumbre en Santa Marta con Europa”, escribió el presidente Petro.

LO QUE RESPONDE EL CONCEJAL

Al respecto, en una reciente sesión el concejal Juan Carlos Palacio dijo que “realmente no es el Presidente de Estados Unidos quien está boicoteando la Cumbre, es el Presidente Petro, él mismo. Y hoy da vergüenza que nosotros vayamos a enfrentar una cumbre internacional del tamaño de lo que representa la CELAC con la Unión Europea, con una ciudad como la tenemos en el día de hoy: totalmente rebosada en todos los sectores e incluso sectores que nunca habían tenido rebosamientos, hoy los encontramos totalmente inundados".

Palacio hizo un llamado al presidente para que intervenga de manera urgente en la atención de las emergencias por el colapso del alcantarillado en sectores claves de la capital del Magdalena, donde se espera la llegada de delegaciones diplomáticas de distintos países de América Latina.

Hay que decir que, desde el Distrito, en cabeza de Carlos Pinedo Cuello, alcalde, coordina todas las acciones en temas de seguridad, movilidad e infraestructura, para que todo sea un éxito en este importante escenario internacional.