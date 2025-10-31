Dos presuntos atracadores capturados tras robar prendas de oro y celular en Cartagena

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar en las últimas horas a dos sujetos, quienes minutos antes habían despojado de dos prendas de oro y un celular a una mujer.

El operativo se llevó a cabo en el corregimiento de La Boquilla, donde las patrullas de vigilancia durante una persecución, lograron capturar a ‘El Josuar’, de 20 años, y a ‘El Jhon’ de 21 años, quienes fueron señalado por su víctima de haberle robado una cadena de oro avaluada en cuatro millones seiscientos mil de pesos, una pulsera de oro avaluada en dos millones doscientos mil pesos y un celular gama alta avaluado en seis millones de pesos.

A ‘El Josuar’ le figuran dos anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego (2021) y hurto calificado (2020).

El indiciado, al parecer, haría parte de una banda delincuencial dedicada al hurto en la modalidad de raponazo. Durante el procedimiento fueron recuperados los elementos antes mencionados y entregados a su propietaria, quien agradeció la oportuna reacción policial.

Los capturados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, destaca esta ofensiva contra el hurto donde se han capturado 763 personas por este delito.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, capturando y judicializando a los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.