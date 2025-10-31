Diálogo Nacional de Restitución de Tierras en Cartagena articuló esfuerzos con jueces y magistrados

Durante dos días, “La Heroica” fue epicentro del Diálogo Nacional de Restitución de Tierras, organizado por el Consejo Superior de la Judicatura.

En él se analizó el estado actual de la jurisprudencia en relación con los procesos de restablecimiento de derechos territoriales en el país, teniendo a la academia y las comunidades como ejes para que la justicia sea garante en el camino hacia la paz.

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) estuvo presente a través de su director general, el mayor Giovani Yule, quien desarrolló una ponencia sobre los desafíos de la articulación interinstitucional. Así mismo, participaron Aura Bolívar, subdirectora general; Paula Villa, directora jurídica; y Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, todos con valiosos aportes en cuanto a la implementación y garantías de la Reforma Agraria en el país.

Para Yule, “es de suma importancia la articulación del poder organizativo de las comunidades con la fuerza institucional, ya que mediante el respeto a las identidades de cada comunidad, se posibilita una política pública desde el territorio y para el territorio”. Este enfoque le ha permitido a la URT obtener confianza ciudadana en los procesos de restitución de tierras a nivel nacional.

La instalación del evento fue liderada por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, la magistrada Claudia Expósito, coordinadora de la especialidad en Restitución de Tierras, junto a jueces del Tribunal Superior de Cartagena.

Además, el evento contó con la participación de líderes étnicos y comunitarios de la región, al igual que invitados internacionales provenientes de países como Costa Rica y Sudáfrica.

“El Gobierno Nacional ha puesto en el centro de su política la restitución de la tierra en el país. En este ámbito, es importante la labor de jueces y magistrados, quienes tienen la tarea de dignificar y resarcir los derechos de las comunidades étnicas y campesinas del país”, señaló la ministra Carvajalino.

El espacio incluyó un panel que analizó aspectos relacionados con la articulación interinstitucional y la fase previa al proceso judicial. La directora jurídica de la URT, Paula Villa, revisó líneas fundamentales en cuanto a la ejecución de las estructuras jurisdiccionales en los procesos de restitución de tierras.

Para la Unidad, es de suma importancia participar en espacios de articulación como este, con el fin de fortalecer su equipo interdisciplinario y dinamizar el quehacer público en beneficio de las comunidades. ¡Con dignidad, estamos cumpliendo!