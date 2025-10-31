Detenido presunto autor de hurto en Calamar, Bolívar

En el marco de la estrategia “Seguridad, Democracia y Dignidad”, la Policía Nacional de Colombia logró, gracias a la oportuna reacción de las patrullas de vigilancia, la captura en flagrancia de un sujeto de 28 años por el delito de hurto, en hechos ocurridos en el barrio Villa Lilia del municipio de Calamar, Bolívar.

El procedimiento se desarrolló luego de que la comunidad alertara a los uniformados sobre dos individuos que minutos antes habían despojado a una ciudadana de la suma de 600.000 pesos en efectivo.

Gracias a una rápida acción policial, se logró interceptar a uno de los presuntos responsables, a quien se le halló parte del dinero hurtado, el cual fue recuperado y entregado a su propietaria.

El capturado fue informado de sus derechos y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de que un Juez de la República defina su situación judicial.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, manifestó que “estos resultados reflejan la efectividad de nuestras patrullas y el compromiso de la Institución con la seguridad ciudadana. Nuestra misionalidad es proteger la vida, los bienes y la tranquilidad de los bolivarenses, actuando con mano firme contra la delincuencia.”

La Policía Nacional de Colombia invita a la comunidad a continuar colaborando con las autoridades, denunciando oportunamente cualquier hecho que afecte la convivencia y la seguridad en sus barrios.