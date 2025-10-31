Desde Cartagena saldrán ayudas para damnificados por huracán Melissa en Jamaica y Cuba

El Gobierno de Colombia, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), envió 22 toneladas de asistencia humanitaria a Jamaica, país afectado por el paso del huracán Melissa.

El cargamento, coordinado por la UNGRD junto con la Cancillería de Colombia, la Defensa Civil Colombiana y la Armada Nacional, fue despachado desde la Base Naval ARC Bolívar, en Cartagena, en una operación conjunta encabezada por el director de la UNGRD, Carlos Carrillo Arenas, y el comandante de la Fuerza Naval del Caribe, Contralmirante Carlos Hernando Oramas.

La ayuda enviada a Jamaica incluye 1.100 kits de alimentos, 1.100 kits de aseo personal, 2.800 juegos de sábanas y 2.800 toldillos, con el propósito de atender de manera oportuna a las familias damnificadas.

Los insumos viajan a bordo de embarcaciones jamaiquinas Nanny of the Maroons y Marcus Garvey, que se resguardaron en Cartagena durante el paso del huracán.

De manera paralela, la UNGRD y la Armada de Colombia adelantan el alistamiento logístico de 54 toneladas de asistencia humanitaria, que serán enviadas en las próximas horas a Cuba a bordo del buque ARC Victoria.

Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno del Cambio con la gestión del riesgo, la cooperación internacional y la solidaridad con los pueblos del Caribe.