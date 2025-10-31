Cuatro fincas en Arroyo de Piedra fueron halladas con conexiones ilegales de agua
La empresa Acuacar realizó la intervención en los predios
Durante una inspección realizada en la zona del Anillo Vial KM 17, en el corregimiento de Arroyo de Piedra, inspectores de Aguas de Cartagena identificaron cuatro fincas con conexiones irregulares a la red de acueducto.
Estas propiedades, dedicadas a actividades comerciales como porquerizas, lagunas de peces y plataneras, utilizaban motobombas para su operación, generando un consumo de agua no autorizado.
Ante este hallazgo, la empresa realizó labores de excavación que confirmaron la existencia de las conexiones ilegales, procediendo a su eliminación inmediata.
Impacto y defraudación estimada:
- Consumo irregular estimado por las 4 fincas: 634 m³ por mes
- Total durante 5 meses: 3.801 m³
Aguas de Cartagena reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y el uso responsable del recurso hídrico, fortaleciendo los controles para prevenir este tipo de irregularidades y proteger a todos sus usuarios.
La empresa recuerda a la ciudadanía que la defraudación de fluidos es un delito penal, sancionado con multas que pueden superar los $240 millones y penas de hasta seis años de prisión.
Con acciones decididas de vigilancia y control, Aguas de Cartagena reafirma su compromiso con la eficiencia operativa, el uso responsable del recurso hídrico y la equidad en la prestación del servicio.
Asimismo, invita a la comunidad a denunciar cualquier anomalía a través de sus canales oficiales: la app móvil Acuacar; la línea de atención desde celular (605) 6943337; el número de WhatsApp 322 368 4233; desde teléfono fijo marcando al 116; el sitio web www.acuacar.com; el formulario en línea disponible en la sección Denuncia fraude; y el correo electrónico denunciaelfraude@acuacar.com.