Conozca cuáles son los días cívicos para disfrutar las Fiestas de Independencia en Cartagena

A través del Decreto No. 2151, la Alcaldía Mayor de Cartagena, en cabeza de Dumek Turbay Paz, ha declarado los días martes 11, jueves 13 y viernes 14 de noviembre de 2025 como cívicos en la ciudad.

Esta medida excepcional se toma con motivo de la gran conmemoración del 214 aniversario de la Independencia de Cartagena de Indias, ¡La Fiesta que nos Une!

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El objetivo principal de esta declaratoria es la celebración y conmemoración de los 214 años del Grito de Independencia, un acontecimiento de gran connotación histórica para la ciudad.

La decisión se fundamenta en la amplia agenda cultural y festiva programada por el Distrito para fortalecer la tradición novembrina y empoderar a la ciudadanía. Los días cívicos coinciden con los eventos más importantes de la festividad:

-Martes 11 de noviembre: Conmemoración del Grito de Independencia de 1811.

-Jueves 13 de noviembre: Celebración del Gran Desfile de Independencia (Bando).

-Viernes 14 de noviembre: Festival Náutico de la Independencia y el Bololó del Arsenal.

El Distrito confiere especial atención al Reinado de las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre , como una manifestación cultural y expresión popular de los valores de la celebración.