Cartagena busca expansión de cámaras y alarmas inteligentes con analítica e Inteligencia Artificial

Cartagena

Como epicentro de la conversación global sobre innovación urbana, Smart City Expo Cartagena 2025 continúa consolidando la economía de la ciudad, a través de la dinamización de diversos sectores. Este fue uno de los encuentros más relevantes del mundo sobre ciudades inteligentes, que contó con 80 speakers nacionales e internacionales, entre especialistas en innovación gubernamental, urbanismo, tecnología, academia y sector privado.

Además, el evento contó con 40 expositores multisectoriales que presentaron proyectos, productos y servicios orientados a la gestión urbana eficiente, la sostenibilidad ambiental, la conectividad digital y la mejora de la calidad de vida en las ciudades.

El encuentro fue organizado por Fira Barcelona International y Corferias como operador estratégico, y en alianza con la Alcaldía Mayor de Cartagena, consolidando a la capital de Bolívar dentro del circuito global de ciudades que adelantan agendas de transformación tecnológica y social.

Fue la primera vez que el evento se realizó en la región Caribe, reafirmando la apuesta de la ciudad por posicionarse como un territorio moderno, sostenible y conectado, una Cartagena que innova para la gente.

Una Cartagena que se proyecta como ciudad inteligente

Smart City Expo Cartagena se convirrtió en un catalizador del proyecto de ciudad que impulsa la administración del alcalde Dumek Turbay: una Cartagena moderna, conectada, segura, incluyente y preparada para el futuro.

El evento tuvo un impacto económico de alrededor de $13.707 millones durante los días del evento, beneficiando sectores como hotelería, gastronomía, transporte, comercio y servicios turísticos.

Proyectos emblemáticos de la ciudad

Durante el encuentro, la Alcaldía de Cartagena socializó los avances que fortalecen la infraestructura de la ciudad y gobernanza tecnológica:

Entre los desarrollos que fortalecen el modelo de ciudad inteligente se destacan:

● Sala Inteligente T2, para toma de decisiones en tiempo real sobre seguridad, movilidad y eventos masivos.

● Plataformas ciudadanas Catalina y Titán Chat, que facilitan la interacción directa con la administración.

● Central Semafórica y Alerta Rosa Cartagena, orientadas a gestión urbana y protección social.

● Implementación progresiva de transporte eléctrico y sustitución de coches de tracción animal por vehículos sostenibles.

● Expansión de cámaras y alarmas inteligentes con analítica e Inteligencia Artificial.