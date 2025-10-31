Campaña “Manéjate Bien” en la Vía al Mar liderada por Policía de Bolívar

La Policía Nacional a través de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar, comenzó a implementar unas estrategias para garantizar la seguridad en las vías del territorio bolivarense para este puente festivo Día de Todos los Santos.

El objetivo es salvaguardar la vida e integridad de todos los actores viales, que junto a sus familias o seres queridos buscan llegar a su lugar de destino.

Los uniformados en la vía al Mar han desplegando la campaña “Manéjate Bien” que consiste en respetar las normas de tránsito, con el ánimo de tener un viaje seguro y llegar a sus destinos sin ningún contratiempo.