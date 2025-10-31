Autoridades refuerzan controles viales por el puente festivo en Norte de Santander

La Policía en Norte de Santander despliega dispositivo de seguridad por puente festivo. Foto: Cortesía( Thot )

Norte de Santander.

Durante este puente festivo, la Seccional de Tránsito y Transporte de Norte de Santander desplegará un amplio operativo con el fin de garantizar la seguridad y la movilidad de los viajeros que se desplazan por las principales vías del departamento.

El coronel Juan Carlos Carreño Arbeláez, jefe de esta seccional, explicó en diálogo con Caracol Radio que el dispositivo cuenta con seis áreas de prevención ubicadas en los corredores Cúcuta-Ocaña, Sardinata-Cúcuta y Cúcuta-Pamplona, donde se realizarán controles permanentes durante todo el fin de semana.

“Tenemos un componente logístico y humano desplegado para acompañar a los viajeros. La idea es garantizar una movilidad segura sobre los principales ejes viales del departamento”, señaló el oficial.

Además, recordó que habrá restricción para vehículos de carga superior a 3.4 toneladas, el sábado 1 de noviembre entre las 6:00 a.m. y 3:00 p.m. en las vías Ocaña, Pamplona y Cúcuta, y el lunes 3 de noviembre desde las 10:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. en el sector de la Ye de Astilleros.

Durante el fin de semana se desarrollarán varias actividades culturales en el departamento, entre ellas el Festival del Río en el municipio de Santiago y las Ferias y Fiestas del Carbón en el corregimiento La Donjuana, eventos que también contarán con acompañamiento policial para garantizar el orden y la movilidad.

El coronel Carreño recomendó a los conductores revisar la documentación del vehículo, portar la licencia de conducción y el SOAT vigentes, y respetar las normas de tránsito.

“Invitamos a todos los ciudadanos a conducir de manera responsable, atender las señales viales y estar atentos a las condiciones climáticas”, enfatizó.

La autoridad confirmó que en las vías del departamento se cuenta con grúas, carro-taller y ambulancias para atender cualquier eventualidad.

“Seguimos comprometidos con salvar vidas en las carreteras y prevenir la accidentalidad”, puntualizó.