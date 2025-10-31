Alcalde Dumek Turbay entregó casa a “el Canadiense” en Fredonia

En medio de un ambiente lleno de alegría, emoción y lágrimas, el alcalde de Cartagena Dumek Turbay entregó la nueva vivienda a Santiago Matos, conocido popularmente como “el Canadiense”, un niño del barrio Fredonia que se ganó el cariño de la ciudad y al que el mandatario le había prometido una casa digna para él y su familia.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Santiago conoció al alcalde en medio de un momento ‘loco’ en el estadio Jaime Morón; y, posteriormente, en el inicio de obras del parque y cancha deportiva de Fredonia, invitó al alcalde a conocer el lugar donde vivía: una casa de tablas con hacinamiento y condiciones precarias donde vivía con sus papás, cuatro hermanos y un bebé.

De inmediato, el alcalde Dumek Turbay se comprometió a construirle una nueva casa.

La casa, “la más hermosa de Fredonia”, fue entregada ayer al Canadiense y su familia, fue construida desde cero y se entregó totalmente dotada: muebles, nevera, televisores, camas en los tres cuartos, comedor, ropa, un PlayStation 5, y sobre todo, la felicidad completa de un niño que vio cumplirse un sueño que había anhelado durante años.

Santiago no pudo contener las lágrimas al ingresar a su nuevo hogar. Con voz entrecortada expresó su emoción.

“Le doy muchas gracias a Dios y al alcalde Dumek por esta bendición tan grande. Gracias por darnos techo, por esta casa tan linda que hizo para mí y mi familia. Esto es algo muy importante en mi vida y nunca lo voy a olvidar”.

Por su parte, el alcalde Dumek Turbay aseguró que cumplir esta promesa representa uno de los momentos más especiales de su administración.

“Hoy se cumple un compromiso que hicimos con el Canadiense. Le dijimos que tendría una casa nueva y aquí está, construida con todo el amor. Estos son hechos que llenan de orgullo y de amor el corazón mío y el de todos los cartageneros”.

Además dijo, “darle una vivienda digna a un niño que no vivía en buenas condiciones es una manera de dignificar la vida y seguir construyendo desarrollo en los barrios de Cartagena”.

Además, el reconocido equipo de fútbol Cartacho F. C., conformado por artistas, cantantes e influencers, cumplió su palabra y le regalaron un celular IPhone nuevo a Santiago; y así pueda generar contenido para redes sociales y seguir creciendo como influencer, su sueño de vida.

La nueva vivienda del Canadiense tiene 68 metros cuadrados de área construida, con un frente de 5,9 metros y una profundidad de 11,54 metros. Cuenta con jardinera, terraza, sala comedor, cocina, tres alcobas, baño y zona de labores.