A la cárcel presunto sicario en Cartagena: es acusado de asesinar a una mujer

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar judicializó a Juan Daniel Vertel Londoño, alias Manin, como presunto responsable del asesinato de una mujer de 47 años, en Cartagena.

Los hechos se registraron el pasado 9 de septiembre en vía pública del barrio Nelson Mandela de La Heroica. La víctima se encontraba junto con otras personas cerca de su casaa donde llegó ‘Manín’ en compañía de otro hombre para, presuntamente, disparar en múltiples oportunidades contra el grupo de ciudadanos quienes miraban un partido de fútbol.

A pesar de que la mujer fue auxiliada, la gravedad de las heridas le produjeron la muerte luego de permanecer varios días en un centro asistencial a donde fue trasladada. En los hechos resultaron lesionados una menor de 13 años, hija de la víctima mortal; y un vecino de 50 años.

Vertel Londoño, al parecer, fue quien accionó el arma cuyos disparos causaron la muerte de la mujer. Por estos hechos, la Policía Nacional lo capturó el pasado 23 de octubre en el barrio Antonio San José de Sucre de la capital de Bolívar.

La Fiscalía General de la Nación imputó al procesado los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas. Además de lesiones personales. Los cargos no fueron aceptados.