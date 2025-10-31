30° Congreso del Mercado de Energía Mayorista: XM habló de “Resiliencia y flexibilidad”

Durante el segundo día del 30° Congreso del Mercado de Energía Mayorista, MEM, María Nohemi Arboleda, gerente general de XM, presentó la ponencia “Resiliencia y flexibilidad del sistema: experiencias internacionales y oportunidades en Colombia”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En ella destacó que la creciente complejidad del sistema eléctrico, impulsada por nuevas tecnologías, lo que demanda una preparación integral de la infraestructura, regulación, mercados y capacidades operativas para garantizar un suministro seguro, confiable y resiliente.

Asimismo, hizo referencia a que la confiabilidad de los sistemas sigue siendo un reto, mientras aparecen nuevos fenómenos que afectan la continuidad en la prestación del servicio (clima, fluctuaciones de tensión, agotamiento de infraestructura).

En relación con las respuestas a eventos, implementadas en otros países como Chile y España, la gerente de XM manifestó que Colombia se está preparando adecuadamente y que es necesario fortalecer la preparación en la observabilidad de la generación distribuida.

“La planeación y operación flexible y resiliente del sistema eléctrico es hoy una necesidad estratégica”, afirmó, explicando que esto implica anticipar, contener y recuperar ante fallas o eventos, para lo cual se requiere un sistema con los sistemas de protección y control necesarios para minimizar el impacto de eventos y fallas; y recuperar, es decir, un sistema con la infraestructura de respaldo y los mecanismos de coordinación requeridos para recuperar la demanda en el menor tiempo posible”.

Colombia necesita una matriz energética complementaria, desarrollar planes de choque para modernizar la red y eliminar brechas en la flexibilidad y resiliencia, incentivar el almacenamiento estacional (agua, hidrógeno), incentivar el almacenamiento diario (baterías), anticipar los planes de expansión a las necesidades del sistema, integrar nuevas tecnologías y mejorar la capacidad institucional para la medición y caracterización de las variables meteorológicas.

“Hay muchos proyectos en curso y necesitan volverse realidad”. Para finalizar, mencionó que la transición energética no es solo tecnológica, es también cultural e intensiva en conocimiento, “sin personas preparadas, no hay transición posible”.

En el marco del Congreso, XM fue reconocida por el CNO y el CAC por sus 20 años de liderazgo y compromiso con el desarrollo del mercado eléctrico colombiano y por ser un pilar en la construcción de un sistema confiable, seguro e innovador para el país.