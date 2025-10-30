Policía celebra 70 años de la Seccional de Tránsito y Transporte en Bolívar

La Policía Nacional de Colombia celebra con orgullo los 70 años de la Dirección de Tránsito y Transporte en el Departamento de Bolívar, una historia marcada por el compromiso, la entrega y la vocación de servicio de los hombres y mujeres que día a día trabajan por la seguridad vial en las carreteras del país.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, manifestó que este aniversario “representa el esfuerzo constante de nuestros policías por proteger la vida, garantizar la movilidad y combatir el multicrimen en las vías nacionales. Son 70 años de una misión que no se detiene y que hoy reconocemos con admiración y gratitud”.

La conmemoración se realizó en compañía del secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Bolívar, Manuel Jesús Berrío Scaff, quien exaltó la labor de los uniformados de Tránsito y Transporte, destacando su papel fundamental en la prevención de la siniestralidad vial y la construcción de territorios más seguros.

Durante el evento, se rindió homenaje a los uniformados que han dedicado su vida al servicio, exaltando su disciplina, sacrificio y compromiso con la ciudadanía.

También se entregaron reconocimientos especiales a aquellos policías que, con su ejemplo y profesionalismo, han dejado huella en la historia de la Seccional de Tránsito y Transporte en Bolívar.

La institución destacó que la imagen del policía de tránsito no solo representa autoridad, sino también orientación, apoyo y confianza para los ciudadanos en la vía.

En este septuagésimo aniversario, la Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección de la vida y la construcción de una verdadera cultura vial, donde la seguridad sea un valor compartido por todos los colombianos.

“Cada kilómetro recorrido, cada vida salvada y cada acto de servicio, son el reflejo del orgullo de pertenecer a esta gran familia de Tránsito y Transporte”, concluyó el coronel Reyes Ramírez.