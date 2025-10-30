No se trata de una investigación penal: Colombia Humana tras inspección por campaña Petro Presidente

El Partido Colombia Humana se pronunció luego de la inspección que adelantó la Fiscalía a su sede,en medio de la “verificación de los estados financieros” vinculados a la campaña presidencial del hoy presidente, Gustavo Petro.

A través de un comunicado, la colectividad aclaró que se trató de un proceso institucional ordinario, en el marco de las funciones legales con las que cuenta el ente investigador para solicitar información a los partidos y movimientos políticos.

“Se trata de un procedimiento institucional ordinario, dentro de las facultades legales que tiene la Fiscalía para solicitar información a los partidos y movimientos políticos en el marco de procesos de verificación y seguimiento. No se trata de una investigación penal contra la organización ni de ningún tipo de medida”.

Informaron también desde la Colombia Humana que el partido “siempre atiende de manera respetuosa, transparente y oportuna todos los requerimientos de las autoridades competentes, entregando la documentación solicitada en los tiempos y formas establecidos”.

La colectividad reafirmó además su compromiso con la transparencia, la legalidad y la ética pública e indicaron que “seguirán actuando con la serenidad y claridad que exige el respeto al debido proceso y a las instituciones”.