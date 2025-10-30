Más de 120 personas fueron requeridas durante Caravanas por la Seguridad en Magangué

En el marco de la estrategia “Seguridad, Democracia y Dignidad”, la Policía Nacional de Colombia, viene desarrollando la Caravana por la Seguridad en el municipio de Magangué, en coordinación con la Armada Nacional, el Ejército Nacional, Migración Colombia y la Gobernación de Bolívar.

Durante estas importantes jornadas, se desplegó personal de las especialidades de Vigilancia, Carabineros, Policía de Turismo, Policía Judicial e Inteligencia a lo largo y ancho del municipio, con el fin de acompañar a propios y visitantes en el marco de las festividades novembrinas y garantizar la convivencia ciudadana.

Uno de los puntos priorizados por las autoridades fue el parque Las Américas, sector donde la comunidad ha manifestado su preocupación por la presencia de habitantes de calle y consumidores.

En este lugar se realizaron acciones de control, verificación de antecedentes y acercamiento con la comunidad para recuperar la seguridad y el buen uso del espacio público.

Como resultado de los planes, se realizaron 120 consultas de antecedentes judiciales, 88 registros a vehículos, 95 a motociclistas y 140 a personas, con el propósito de prevenir delitos, fortalecer la confianza ciudadana y mantener el orden público.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez señaló que “estas acciones hacen parte del compromiso institucional de nuestra Policía Nacional por brindar tranquilidad a la comunidad magangueleña, reforzando la presencia policial y el trabajo articulado con las demás autoridades en los puntos más sensibles del municipio”.

La Policía Nacional de Colombia invita a todos los ciudadanos a disfrutar de las festividades de manera segura, responsable y en familia, reiterando que la Caravana por la Seguridad se desarrollará durante toda la temporada novembrina para garantizar la tranquilidad de todos.