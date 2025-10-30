María Andreina Muñoz-Tébar sobre la evolución de contar historias: del micrófono a la IA

La venezolana María Andreina Muñoz-Tébar (Dre) no necesita presentación en el mundo de la comunicación creativa. Escritora, guionista, productora, formadora y mente inquieta detrás de campañas y contenidos que han marcado pauta en medios tradicionales y digitales en toda Latinoamérica, su experiencia de más de 38 años la convierte en una voz autorizada para hablar del presente y futuro del storytelling, el copywriting y la creatividad como herramientas de impacto social, cultural y comercial.

Con una trayectoria que abarca desde la producción de programas emblemáticos en Radio Caracas Televisión (RCTV) hasta la conceptualización de campañas de storytelling para marcas, causas sociales y medios digitales, Dre ha vivido todas las etapas de transformación de la narrativa contemporánea. Su formación y práctica cruzan disciplinas: escritura creativa, guión audiovisual, marketing de contenidos, formación en medios y producción digital. Además, ha facilitado talleres en instituciones como el Instituto ICREA y Trasnocho Cultural, enseñando a nuevas generaciones el arte de contar bien.

Storytelling: de la crónica al alma de la comunicación moderna

Según ella, el storytelling ha dejado de ser una técnica exclusiva del periodismo narrativo para convertirse en el núcleo estratégico de la comunicación en casi todos los sectores: “El storytelling se ha incrustado en todo tipo de comunicaciones”, afirma. Lo vemos en la publicidad, donde los productos se transforman en personajes de historias cotidianas que conectan con las emociones del consumidor. En la política, donde los discursos que apelan a lo humano tienen más impacto que los fríos datos. Y en el periodismo, que encuentra en las historias personales una manera efectiva de captar y retener la atención.

Lo que antes llamábamos “crónica”, hoy es storytelling con otro nombre y muchos más canales. La viralidad de las redes sociales ha sido el caldo de cultivo perfecto para esta transformación: lo que se comparte es lo que toca, lo que emociona, lo que se siente cercano.

La IA: ¿enemiga de la creatividad o aliada del ingenio?

Para María Andreina, la inteligencia artificial no viene a destruir la creatividad, sino a potenciarla. “Es una herramienta bestial para el creativo”, señala. La IA, usada con criterio, acelera procesos, genera perspectivas, organiza ideas y permite materializar conceptos con una rapidez antes impensable.

Pero también es clara al trazar la línea entre el uso y el abuso. La buena escritura —la que conecta, la que mueve— sigue siendo un acto profundamente humano. “La carta escrita con el corazón será única, la que llegue, la que conecte”, advierte. Las palabras generadas automáticamente pueden servir de boceto, pero la autenticidad sigue siendo el factor decisivo para que un mensaje impacte.

Un ejemplo revelador de su enfoque lo relata con humor: al crear artesanalmente un diario creativo como regalo navideño, su hija le preguntó si lo había hecho con ChatGPT. La anécdota, divertida y reveladora, demuestra cómo la percepción sobre la creatividad está cambiando, y por qué es tan importante defender la autoría auténtica en un mundo de contenido replicable.

Copywriting en la cuerda floja: entre la réplica y la emoción real

En su análisis del presente del copywriting, Dre pone el dedo en la llaga: el verdadero reto está en diferenciarse. En un entorno donde cualquiera puede pedirle a una IA que escriba una carta, un eslogan o un anuncio, el factor diferencial no está en el texto en sí, sino en la intención, la emoción, la voz propia que se le imprima. Las “copias textuales”, como ella las llama, inundan el ecosistema digital, pero las piezas que realmente funcionan son aquellas que hacen sentir algo.

Y para lograr eso, se necesita más que palabras bonitas: se necesita pensar, observar, conectar, arriesgar. Dre lo hace desde siempre. Desde sus días creando sátiras radiofónicas en las campañas presidenciales de EE.UU., hasta sus más recientes proyectos con influencers, marcas de autos o campañas sociales contra la corrupción. El storytelling que construye no es el de molde, es el que nace de entender al público y contarle algo que valga la pena escuchar.

Creatividad con propósito en la era digital

La tecnología ha acelerado los tiempos, ha multiplicado los canales, ha democratizado el acceso a las herramientas creativas. Pero como bien deja claro María Andreina Muñoz-Tébar, lo que no ha cambiado —y probablemente nunca cambiará— es la necesidad humana de conectar a través de historias.