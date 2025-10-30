Manizales, ciudad capital con un futuro prometedor: renacer que despierta orgullo y confianza

Colombia

Manizales, una de las ciudades capitales de Colombia, no solo brilla, también inspira.

En los últimos meses, Manizales ha dado pasos firmes hacia un futuro que emociona. La primera gran señal llegó con el reconocimiento de ONU-Hábitat LATAM, que la coronó como la mejor ciudad para vivir en América Latina.

Entre miles de urbes, Manizales se destacó por su equidad, innovación urbana, gestión ambiental, servicios públicos eficientes y una ciudadanía que participa y construye. Este no es solo un galardón; es la prueba de una ciudad que transforma sus espacios y abre oportunidades para todos.

Sus calles, sus barrios, su gente, vibran con una energía renovada que se siente en cada rincón. Así, esta no es solo la historia de una ciudad que suma premios, empleos y bienestar; es la historia de un pueblo que, unido, ha decidido volver a soñar en grande.

Manizales, una ciudad en donde las cifras son respaldas por hechos

Según el DANE, entre junio y agosto de 2025, Manizales y su área metropolitana lograron una tasa de desempleo del 8,3 por ciento, la más baja en 18 años, con más de 17 mil nuevos empleos creados en un año.

El Departamento Nacional de Planeación también la destacó, otorgándole 71 puntos en el Índice de Ciudades Modernas 2025, consolidándola como una de las capitales con mejor desempeño en Colombia.

Por si fuera poco, el Consejo Privado de Competitividad premió su desempeño emergente, reconociendo su progreso en competitividad, innovación y desarrollo económico.

Pero estos logros no son solo estadísticas frías. Se sienten en la vida cotidiana: en el joven que encuentra su primer empleo, en el adulto mayor que recupera la esperanza, en la movilidad que fluye mejor, en el vecino que ve su barrio transformado, en el orgullo de quienes regresan a Manizales para quedarse. Es una ciudad que pone su casa en orden y lo hace con el corazón.

Liderazgo, clave del avance en Manizales

El liderazgo también brilla. Cotelco Nacional otorgó la Llave de Oro al sector público y en la encuesta de Cifras y Conceptos Jorge Eduardo Rojas Giraldo obtuvo el segundo lugar mejor alcalde del país.

Estos premios no son solo trofeos; reflejan una visión compartida que une a la administración, el sector privado, la academia y, sobre todo, a la gente. En Manizales, las buenas noticias no son casualidad: son el fruto de un trabajo colectivo que mira hacia adelante.

Hoy, Manizales no solo es un destino encantador; es un referente. Una ciudad que atrae a quienes buscan invertir, vivir o simplemente maravillarse con su espíritu. La capital caldense ha recuperado su rumbo, su confianza, su grandeza. Es una ciudad que crece, que innova, que trabaja por y para su gente.

Así las cosas, Manizales no solo brilla; es una ciudad que va más allá de las cifras y pinta en su horizonte un renacer que despierta orgullo y confianza.