Maestros están en paro de 24 horas por la crítica situación de su modelo de salud entre otros temas

Manizales

Hoy los docentes nuevamente están en paro de 24 horas por las condiciones de su sistema de salud y por la posibilidad de eliminar el régimen exceptuado de su sistema de salud entre otros temas. Los maestros marchan a esta hora la concentración empezó desde la 9 de la mañana en el sector del Cable

Víctor Acosta, vocero de Educal confirmó que la situación de salud del magisterio sigue siendo crítica y el suministro de medicinas es cada vez más complejo y lento. Además, comentó que siguen sin atención especializada en pediatría y salud mental. Por otro lado, comentó que el magisterio está en alerta ante los anuncios del gobierno nacional sobre la posibilidad de eliminar el régimen especial que tienen los maestros.

“Seguiremos exigiendo soluciones inmediatas a los graves líos de atención en salud para el magisterio y sus familias. Dos, la defensa del régimen especial del magisterio ante las declaraciones del presidente Petro de pretender acabarlo. Tres, estamos exigiendo al Congreso de la República que en la reglamentación al sistema general de participaciones efectivamente los recursos para la educación crezcan de manera real”, dijo Acosta

Este cese de actividades es por 24 horas y se realiza en la mayoría de capitales de ciudades del país

A esta hora la concentración avanza con normalidad inició a las 9 de la mañana en el cable y terminará en el centro de la ciudad