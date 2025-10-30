Maestros de Bolívar se sumaron a paro nacional convocado por Fecode

Acogiendo la solicitud realizada por Fecode a nivel nacional, el Sindicato Único de Educadores y Trabajadores de la Educación en Bolívar, (SUDEB), se vinculó a la jornada de paro por un término de 24 horas.

Desde las 8 de la mañana el gremio de maestros se ubicó en el centro recreacional Napoleón Perea, y en medio de arengas y mensajes de lucha, motivaron los ánimos de quienes acompañaron el evento.

Al mismo, también acudieron centrales obreras, organizaciones sindicales y activistas, unidos por un mensaje de apoyo al gobierno nacional.

La jornada transcurrió sin novedades, e incluyó un recorrido por la Transversal 54 hasta la bomba El Amparo, donde siguieron escuchándose consignas en favor del mandatario Gustavo Petro, y en contra de algunas decisiones tomadas por el Congreso de la República.