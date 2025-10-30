Juan Manuel Barrientos lanza cerveza de autor en alianza con Club Colombia

Medellín, Antioquia

El chef antioqueño Juan Manuel Barrientos, reconocido por su trabajo en El Cielo y ganador de estrellas Michelin, presentó junto a Club Colombia la cerveza Esmeralda, la primera cerveza de autor desarrollada en el portafolio de Bavaria. Según explicó, la idea surgió de su deseo de tener una bebida “con carácter, elegante y ligera al mismo tiempo, que permitiera disfrutar varias copas sin que resultara hostigante”.

Barrientos señaló que para llegar al sabor buscado hizo pruebas mezclando cervezas y combinando proporciones, hasta que los maestros cerveceros interpretaron su propuesta y la llevaron a una producción masiva. La nueva bebida se caracteriza por integrar cebada clara y oscura, balanceada con malta de trigo, lo que le otorga frescura, acidez ligera y un perfil versátil que se adapta tanto a la alta cocina como a platos populares como la morcilla o el chorizo paisa.

Producción y distribución en Colombia

El reto de Club Colombia y Barrientos fue llevar la complejidad gastronómica a una escala industrial. El chef destacó que se producirán más de 4 millones de botellas entre octubre y diciembre de 2025, lo que convierte a Esmeralda en una de las ediciones más ambiciosas dentro de las cervezas especiales de la compañía.

La edición ya está disponible en supermercados del país en presentación de 330 mililitros y, además, se lanzaron 400 botellas especiales de 900 mililitros, pensadas como pieza de colección para consumidores y seguidores de la marca.

El respaldo de Club Colombia

Por su parte, Juanita León, directora de marca de Club Colombia para Bavaria, explicó que este proyecto busca “enaltecer el orgullo colombiano” con una cerveza que incorpora el talento culinario del chef a la tradición cervecera. León aseguró que Esmeralda es más ligera y refrescante que la Dorada, pero conserva el cuerpo y la calidad que hacen de Club Colombia una de las cervezas más premiadas del mundo.

La compañía destacó que se trata de una edición limitada y que el producto se encuentra ya en puntos de venta de casi todo el país, apostando por un lanzamiento que une innovación, gastronomía y cultura cervecera.