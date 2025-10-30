Jóvenes cartageneros aprenderán sobre manejo de aguas residuales con Ecopetrol

Un grupo de 30 estudiantes de la Institución Educativa San Francisco de Asís del barrio Arroz Barato, que cursan el programa de la media técnica en alianza con el Sena, emprendieron esta semana un programa de formación, liderado por Ecopetrol y la Fundación GE, donde se impulsará el conocimiento y las habilidades en torno a las técnicas de análisis y monitoreo de la calidad de agua.

Esta capacitación, dirigida a jóvenes entre los 15 y 17 años, busca impulsar el espíritu científico de los asistentes y proporcionarles bases teóricas para que participen en el desarrollo de una solución tecnológica a escala piloto, la cual pueda contribuir a la protección del recurso hídrico en este sector cercano a la refinería de Cartagena.

“Gracias a este espacio, me he sensibilizado mucho más con el uso del agua y he podido entender las diferentes herramientas y procesos de análisis de medición de su calidad.

Como participante del Semillero Ambiental, esta experiencia me permite desarrollar más destrezas y habilidades, que van a aportar al desarrollo de mi vida y de mi proyecto profesional”, aseguró Nicole Torres, beneficiaria de la iniciativa.

En total, la formación tendrá una duración de cuatro semanas, con jornadas de ocho horas cada una, en las se impartirán lecciones sobre parámetros fisicoquímicos del agua, el uso responsable del recurso hídrico, diseño de soluciones de filtrado y reutilización de aguas residuales. Además, se tendrá sesiones prácticas con kits portátiles para recolección y análisis de muestras en zonas superficiales.

“Estas apuesta se desprende de Ciencia Ciudadana, uno de los pilares estratégicos de nuestro programa ‘Enrútate por el Ambiente’, que promueve la educación ambiental y el liderazgo comunitario como los grandes ejes de la conservación de la biodiversidad en Cartagena. De esta manera, estamos generando conocimiento de vanguardia y valor con SosTECnibilidad, en beneficio al desarrollo y la transformación de nuestro territorio y las comunidades”, puntualizó Juan Pablo Vélez, jefe Territorial Ambiental de la Regional Caribe de Ecopetrol.