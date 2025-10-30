En el marco de su compromiso con el bienestar y el desarrollo social de las comunidades más vulnerables, llevó a cabo la gran jornada de salud comunitaria “Tocando el Corazón de los Montes de María”, los días 24, 25, 26 y 27 de octubre de 2025.

Durante la actividad se realizaron 4.560 acciones sociales y de salud, beneficiando a comunidades de los municipios de San Juan Nepomuceno y los corregimientos de Villas del Rosario (El Salado) y San José del Peñón (Las Porqueras).

Entre los principales resultados sobre salen:700 personas participaron en charlas informativas dirigidas a adultos, jóvenes y niños.

- 500 meriendas y 120 porciones de alimentos fueron entregadas mediante olla comunitaria.

- 250 atenciones médicas generales y pediátricas, con la entrega de 250 fórmulas médicas.

- 400 kits de cuidado personal para niños y adultos, y 120 kits de aseo para madres gestantes y lactantes.

- 1.000 parches para el dolor crónico, 150 paquetes de paños desechables y 100 tratamientos antiparasitarios distribuidos.

- 230 niños recibieron tratamiento pediculicida y 200 regalos fueron entregados a la población infantil.

- 350 personas recibieron ropa en buen estado y 50 mercados fueron entregados a familias en situación de vulnerabilidad.

Además, se donaron 100 cuentos para promover la lectura en voz alta.

Las jornadas se desarrollaron en diferentes espacios del territorio:La Institución Educativa Diógenes A. Arriera, el Hospital Municipal, el barrio Costa de Oro y el Centro de Vida de Adultos Mayores de San Juan Nepomuceno; así como en la Iglesia Central y la biblioteca comunitaria de Villas del Rosario y el Centro de Salud, iglesia y hogar comunitario de San José del Peñón.

La Fundación Social Copservir exalta la participación de 20 voluntarios, así como el apoyo de los asociados de la cooperativa Copservir, estudiantes de la Fundación, CLENA y el Club Kiwanis Puerta de Oro de Colombia, quienes contribuyeron a hacer posible esta importante labor social.

“Con estas acciones, la Fundación sigue cumpliendo con su plan estratégico desde los territorios y su compromiso con la salud, la educación y el bienestar integral de las comunidades rurales de los Montes de María”, informó Luis Eduardo Narváez, funcionario de la entidad ejecutora.