Horóscopo HOY, 30 de octubre, del profesor Salomón: la Luna hoy marca una época de cambio e inicios

Horóscopo de HOY, profesor Salomón: Tauro, ya es momento de soltar ataduras que no dejan avanzar. Imagen de fondo de Canva

Las personas que nacieron en la fecha de hoy, 30, son personas que tienen mucho poder y son muy especiales durante su vida, además, son compasivas, inteligentes, creativas y conocidas porque ayudan mucho a los demás. Además, el día de hoy hay una Luna nueva, que se debe aprovechar para realizar cambios e iniciar cosas nuevas. Por esto debe aprovecharla lo máximo posible.

El número del día es el 2856, la recomendación, escribir 3 veces su nombre en un huevo, cocinarlo y comerlo sin sal, para que le traiga protección, prosperidad y riqueza. Por otro lado, el color es azul, que le traerá poder y fortaleza.

Horóscopo del profesor Salomón para este 30 de octubre de 2025

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Las personas de este signo deben trabajar más por las cosas, pues debe tener en cuenta que ahora las cosas son mucho más competidas, por tanto, debe hacer lo necesario para no dejarse opacar y poner en riesgo las oportunidades que se le presentan. Próximamente, tendrá una firma de papeles importante, ya sea una compra de una vivienda o de un vehículo.

Número del día: 2350.

Recomendación: La crema captando dinero y el velón abre caminos.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Debe demostrar la fortaleza y convicción que tiene, debe seguir adelante con sus proyectos y no dejarse aburrir por algunas cosas que tal vez no salen como le gustaría, pues el continuar con fe en usted mismo y sus proyectos, le ayudará a que todo se solucione.

Número del día: 9604.

Recomendación: El agua de hierro y el reventador.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Las personas de este signo, nuevamente, tendrán bendiciones en el ámbito económico, pues de alguna forma, que puede ser inesperada, le llegará una importante cantidad de dinero. Sin embargo, debe saber calmar la ansiedad, pues en ocasiones tiene tanto deseo, que aleja las oportunidades que la vida le tiene preparadas.

Número del día: 9866.

Recomendación: El captador de fortuna.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

A las personas géminis les llegará mucho trabajo y actividad; sin embargo, tendrán que hacer algunos cambios o ajustes dentro de su trabajo o sus proyectos, para obtener mejores resultados. Le propondrán realizar un viaje corto y debería aprovechar para disfrutar y descansar un poco. Además, recientemente todo ha estado brillando en su vida.

Número del día: 8850

Recomendación: El dólar.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Estas personas tendrán mucha intuición, fortaleza y poder, esto se traduce en que podrá convencer a otras personas de hacer algo que usted quiere. Por otro lado, tendrá mucha estabilidad y tranquilidad en sus proyectos y le llegará una firma de documentos que estaba esperando hace tiempo.

Número del día: 4860.

Recomendación: El kit de suerte rápida.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Le llegará una suma interesante de dinero, que le ayudará a mejorar su perspectiva económica y algunas situaciones que tenía pendientes. También, tendrá algo relacionado con vivienda, ya sea que cambia, reforma, compra o invierte, y esto saldrá muy bien. Recuerde valorar mucho su trabajo y hacer las cosas bien.

Número del día: 4440.

Recomendación: La colonia llama plata.

Cáncer (Del 21 de junio al 22 de julio)

Las personas del signo cáncer, les llegará mucho dinero de una forma que los sorprenderá, además, tendrá negocios nuevos, que se relacionaran al tema del comercio. Si ha tenido dificultades económicas, saldrá adelante sin mayor dificultad.

Número del día: 7509.

Recomendación: El vencedor de las siete potencias.

Escorpión (Del 23 de octubre al 21 de noviembre)

A las personas nacidas bajo este signo les llegará una propuesta relacionada con trabajo, que podría ser un ascenso. Si usted ha querido realizar un viaje o una salida, debería hacerlo, pues este tendrá resultados beneficiosos. En cuanto al amor, tendrá que solucionar una situación que ha estado afectándolo y desequilibrándolo emocionalmente.

Número del día: 0459.

Recomendación: El velón de San Pancracio

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Las personas del signo piscis, últimamente han tenido situaciones que los preocupan o los angustian, por esto, deben tener en cuenta que el ángel de la protección está pendiente de usted, y lo mantendrá seguro de cualquier malestar. Hay alguien que le tiene un poco de envidia, pero no debe darle mucha importancia, pues su ángel de la guarda lo está cuidando.

Número del día: 4063.

Recomendación: El velón lluvia de oro.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Para las personas de este signo todo estará cambiando y mejorando a su favor, si hace tiempo tenía planes o proyectos que se quedaron estancados, intente retomarlos, ya que van a tener un mejor desarrollo o le presentará nuevas oportunidades que traerán mejores resultados.

Número del día: 7824.

Recomendación: El agua direccionada del éxito.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

A estas personas les llegarán nuevos proyectos que podrán cumplir con mayor facilidad y con una gran bendición. Aquellos que se encuentren solos o solas, el amor, estará tocando su puerta. Por otro lado, el dinero está activado en su vida, así que no se sorprenda si pronto le llega nuevo dinero.

Número del día: 9902.

Recomendación: La miel de amor.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Las personas nacidas de este signo deben tener mucho cuidado de las ataduras, ya sea de personas o cosas, recuerde que usted debe ser libre y hacer las cosas por amor, no por obligación. Sin importar cuál sea su oficio, tendrá mucho trabajo, pero no se preocupe, pues este será bien recompensado.

Número del día: 1359.

Recomendación: El agua direccionada del dinero.

