Gary López-Fonseca, el estratega detrás de la adopción clínica que impulsa a ClearCorrect Strumann

Desde Chicago, Gary López-Fonseca se ha consolidado como una pieza clave en la ejecución de la estrategia digital del ecosistema Straumann. Su rol como Practice Implementation Specialist en ClearCorrect Enterprise Solutions lo sitúa en el punto donde la promesa tecnológica se convierte en hábitos sostenibles dentro de la práctica dental. Perfil con tracción en campo y dominio de la gestión del cambio, su trabajo se mide con indicadores duros: más casos, más aprobaciones y equipos mejor coordinados.

El 2024 marcó un viraje en su carrera y también en los resultados de las organizaciones que acompaña. Diseñó y ejecutó programas de capacitación con contenido original orientados a ordenar el flujo de trabajo, fortalecer la comunicación del equipo y elevar la conversión clínica. El efecto fue inmediato: las clínicas guiadas por estos planes triplicaron los envíos de casos ClearCorrect —un salto del 200%— y casi duplicaron las aprobaciones, con un 197% de crecimiento en cuentas DSO. No son números decorativos: son señal de adopción real y de confianza en el protocolo.

Su enfoque trasciende el aula. En coordinación con ventas, detecta oportunidades de servicio y los traduce en nuevas líneas de ingreso, posicionando a ClearCorrect como socio estratégico, no solo como proveedor. En el terreno, esa estrategia derivó en planes B2B2C que llevaron a las prácticas participantes a crecer 83,3% frente a ubicaciones de control, un diferencial que habla tanto de ejecución como de diagnóstico acertado.

El liderazgo de López-Fonseca también se mide por el rendimiento de quienes entrena. Como coach y mentor del equipo FTM, respaldó a más de veinte formadores para que diseñaran y ejecutaran planes de alto impacto. El resultado: un aumento de 2,4 veces en escaneos y una mayor aceptación el mismo día, un doble avance que combina eficiencia operativa y seguridad clínica en la primera visita.

La mejora continua no se quedó en la capacitación. Introdujo protocolos de soporte digital y “troubleshooting” que redujeron en 20% las caídas de escáneres y portales, estabilizando la columna vertebral de la ortodoncia digital a nivel de práctica. Ese descenso del tiempo muerto se tradujo en más escaneos en la misma cita y en equipos más confiados en sus herramientas, una condición indispensable para sostener la adopción.

Consciente de que el crecimiento también depende de competir por usuarios avanzados, fue pionero y condujo los eventos “Leveling Up Your Clear Aligner”, orientados a altos prescriptores de la competencia. La tasa de conversión alcanzó el 38% y agregó 550.000 dólares en ingresos a ClearCorrect en seis meses. En un mercado donde los líderes de volumen rara vez cambian de proveedor, esa cifra revela capacidad de persuasión clínica, manejo de objeciones y un mapeo fino del proceso de cambio.

La plataforma sobre la que hoy opera se forjó en su etapa previa como Territory Sales Manager Ortho en ClearCorrect. Fue distinguido con el Circle of Excellence por adquisición de nuevos clientes, superó la cuota en 130% durante dos años seguidos y cerró 700.000 dólares en ACV solo en 2023. Además, armó una prospección multicanal con Salesforce, Zendesk y SAP que impulsó un 253% la captación y aportó 310.000 dólares en ingresos, y abrió Puerto Rico con una campaña que sumó 195.000 dólares en ACV. Este historial comercial robustece su presente en implementación: entiende la presión del “pipeline”, domina la lectura de indicadores y sabe cómo alinear equipos para que la conversión ocurra.

Su formación académica añade perspectiva clínica y criterio sanitario a la ejecución operativa. Médico egresado de la Universidad de Carabobo y con un máster en Gestión Hospitalaria y Salud Pública por la UJAP, opera con lentes que combinan experiencia del paciente, seguridad clínica y eficiencia del sistema. A esto suma certificaciones Lean Six Sigma —White y Yellow Belt—, que refuerzan su estilo de trabajo orientado a datos y a la estandarización de procesos.

El componente humano también cuenta. Su bilingüismo español-inglés facilita la estandarización en organizaciones multiculturales y con huella geográfica amplia, y su recorrido previo en dispositivos médicos y formación de equipos lo entrenó para moverse con soltura entre clínicas, áreas comerciales y funciones técnicas. Ese cruce de lenguajes —clínico, operativo y de negocio— explica la consistencia de los resultados y la profundidad de los cambios que promueve.

En un sector donde la digitalización se anuncia más de lo que se consolida, López-Fonseca ocupa un rol crítico dentro de Straumann Group: acelerar la adopción hasta convertirla en práctica habitual.