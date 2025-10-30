Gabi Arenas, exaltada como Mujer Empresaria en los 110 años de la Cámara de Comercio de Cartagena

En el marco de la gala conmemorativa de los 110 años de la Cámara de Comercio de Cartagena, la diseñadora y empresaria, Gabi Arenas, fue exaltada con el galardón “Mujer Empresaria”, por su compromiso, liderazgo, e impacto en el desarrollo empresarial de Cartagena y Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Gabi Arenas inició su carrera como empresaria hace más de 30 años con el diseño de artículos de cuero pintados a mano uno a uno, dando origen, posteriormente, al Grupo Empresarial Llamas Arenas - GELA- junto a sus hijos.

Hoy, GELA cuenta con 10 empresas en los sectores: gastronómico, hospitalidad y alojamiento y moda y confección, generando cerca de 350 empleos.

Gabi Arenas estuvo nominada junto a destacadas empresarias como: la diseñadora Ketty Tinoco; Diana Gedeón y Gabriela Londoño, de Gema Tours; Dayana Torres, de Vueltabajero; Mary Cueter, diseñadora y planeadora de eventos; Mónica Cruz, L’peluqueria; Mercedes Rizo, de Di Silvio, y Rosa Quiroz, de Asociación para el Desarrollo Sostenible de San Jacinto.

Este reconocimiento destaca el valor de las mujeres cartageneras y bolivarenses que han construido empresas y fortalecido el desarrollo económico de la ciudad y el departamento mediante la generación de empleo y puesta en valor de los servicios de gran nivel.

La empresaria dedicó el premio a su familia, amigos y colaboradores:

“Reconozco y exalto a los más de 350 colaboradores, quienes, a diario, dignifican su labor y mejoran su calidad de vida aportando un trabajo calificado y entusiasta en cada uno de nuestras empresas. Para ellos, mi mayor gratitud y amor. Cada colaborador me recuerda mi origen, desde ese kilómetro cero, cuando empecé a construir este camino como empresaria, hasta hoy. Mi único recurso fue mi capacidad de trabajo, impulsada por las ganas y la necesidad de sacar a mi familia adelante. Gracias a Dios, mis hijos lo entendieron muy bien y hoy compartimos esta visión y hombro a hombro trabajamos juntos por ella”, destacó.