El terror japonés llega a Colombia con “Dollhouse: Muñeca Maldita”

Una de las películas aterradoras del cine japonés llega a las salas de cine de Colombia y Latinoamérica. “Dollhouse: Muñeca Maldita”, dirigida por Shinobu Yaguchi, que incursiona por primera vez en el thriller psicológico con tintes sobrenaturales. La película Filmada en locaciones naturales de Japón, entre ellas la misteriosa isla de Chirin-ga-jima, que se conecta con tierra firme solo cuando baja la marea.

La historia de “Dollhouse: Muñeca Maldita” sigue a Kae Suzuki (Masami Nagasawa) y su esposo Tadahiko (Koji Seto), una pareja devastada por la pérdida de su hija de cinco años. En medio del duelo, Kae encuentra en un mercado de antigüedades una muñeca con un parecido inquietante a su hija fallecida. Con el paso del tiempo, cuando la pareja vuelve a tener una niña, la muñeca reaparece, trayendo consigo una serie de sucesos perturbadores que pondrán a prueba los límites del amor, la fe y la razón.

Cortesía: Película “Dollhouse: Muñeca Maldita” Ampliar

Uno de los grandes atractivos de la película es Aya, la muñeca que da vida al terror de la historia. Fue creada por Kakusei Fujiwara (Dummy Head Designs), experto en efectos prácticos y maquillaje FX, quien se inspiró en las muñecas tradicionales del período Edo y en técnicas modernas de modelado. Su diseño asimétrico permite que cambie de expresión según el ángulo de cámara, lo que potencia el desconcierto visual en pantalla.

La cinta ha recorrido importantes festivales internacionales como el Far East Film Festival (Italia) y el New York Asian Film Festival, donde fue parte de la selección oficial. En Japón, fue nominada a Mejor Dirección de Arte en los Premios de la Academia Japonesa. “Dollhouse: Muñeca Maldita” se estrena el 6 de noviembre en salas de cine colombianas.