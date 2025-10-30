‘El Lichito’ fue enviado a la cárcel por presunto homicidio en Cartagena

Elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jam Carlos Evila Pérez, alias El Lichito, presunto responsable de un asesinato ocurrido en Cartagena (Bolívar).

La decisión judicial se refiere a los hechos registrados el pasado 2 de junio en una vía pública del barrio La Victoria. Allí el ahora procesado, al parecer, se desplazaba como parrillero en una motocicleta desde la cual disparó en múltiples oportunidades contra un hombre que departía con otra persona. El herido de 25 años fue trasladado hasta un centro asistencial, pero falleció por la gravedad de las lesiones.

Se cree que el ataque obedeció a una retaliación por una riña sostenida entre la víctima y un grupo de personas ocurrida días atrás.

Cumpliendo una orden judicial, ‘El Lichito’ fue capturado por la Policía Nacional el 23 de octubre último en el barrio San Pedro Mártir de la capital de Bolívar.

En las audiencias preliminares el procesado de 32 años no aceptó su responsabilidad en los cargos que le imputó un fiscal de la Unidad de Vida por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas.