Ejército de Colombia realizó jornada de atención integral en Río Viejo, Bolívar
Al menos 1.300 lugareños fueron beneficiados
En un trabajo articulado entre el programa Fe en Colombia del Ejército Nacional, el Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.°1, el Batallón de Selva N.° 48, los Profesionales Oficiales de Reserva, la Fundación MINUCAM, la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía Municipal de Río Viejo, se llevó a cabo una jornada de apoyo al desarrollo en la Institución Educativa Sede Primaria Río Viejo, que benefició a cerca de 1.300 habitantes del municipio y sus alrededores.
Esta actividad tuvo como propósito fortalecer el tejido social y contribuir a la estabilización del territorio, brindando atención médica gratuita, orientación en salud preventiva y servicios de bienestar a la comunidad.
Los asistentes recibieron atención por parte de un equipo interdisciplinario comprometido con el servicio y el desarrollo social.
Durante la jornada, los niños y niñas disfrutaron de actividades lúdico-recreativas, dinámicas, concursos y la entrega de obsequios que llenaron de alegría la institución, actividad que contó con la presencia de comisaría de familia.
Además como muestra de solidaridad y apoyo a la inclusión, fueron donadas dos sillas de ruedas a personas del municipio que las necesitaban, mejorando su movilidad y calidad de vida.
El cierre de la jornada estuvo acompañado por las presentaciones musicales de Iván Zuleta, Cande Zuleta y Carlos Amaris, quienes con su talento y calidez pusieron el toque festivo a un día lleno de esperanza y unión comunitaria.
Estas acciones reflejan el compromiso del Ejército Nacional de Colombia y de su programa Fe En Colombia por seguir trabajando de la mano con las instituciones públicas, fundaciones y la sociedad, reafirmando que la unión de esfuerzos permite transformar realidades y fortalecer la confianza en los territorios.