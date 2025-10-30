Economía

Ecopetrol y Petrobras anuncian la comercialización Conjunta del gas de Sirius

El gas que se va a comercializar tendrá una reducción para los consumidores del 40% frente al importado

Pozo Sirius-2 en el Caribe colombiano . Ecopetrol

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa confirmó que se podrá en marcha una alianza para la comercialización del gas de Sirius entre el 2030 y el 2035.

Dijo que las primeras moléculas estarán en el mercado en el 2030 de acuerdo con el cronograma establecido entre las dos compañías.

De toda la producción esperada del campo, Ecopetrol y Petrobras acordaron la Comercialización Conjunta de hasta 249 millones de pies cúbicos por día (MPCD), para un periodo de hasta seis (6) años, bajo la modalidad de Contrato Firme Sujeto a Condiciones (establecidas en la regulación y normativa vigente).

Las compañías estiman concluir el proceso de Comercialización Conjunta, con la firma de contratos de venta de gas, a más tardar el 12 de diciembre de 2025.

Según Ecopetrol entre el 7 y el 12 de diciembre se firmarán los contratos para la venta de gas de Sirius, cuyas reservas estimadas son del orden de los 6 terapíes.

