Ecopetrol y Petrobras anuncian la comercialización Conjunta del gas de Sirius

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa confirmó que se podrá en marcha una alianza para la comercialización del gas de Sirius entre el 2030 y el 2035.

Dijo que las primeras moléculas estarán en el mercado en el 2030 de acuerdo con el cronograma establecido entre las dos compañías.

De toda la producción esperada del campo, Ecopetrol y Petrobras acordaron la Comercialización Conjunta de hasta 249 millones de pies cúbicos por día (MPCD), para un periodo de hasta seis (6) años, bajo la modalidad de Contrato Firme Sujeto a Condiciones (establecidas en la regulación y normativa vigente).

Las compañías estiman concluir el proceso de Comercialización Conjunta, con la firma de contratos de venta de gas, a más tardar el 12 de diciembre de 2025.

Según Ecopetrol entre el 7 y el 12 de diciembre se firmarán los contratos para la venta de gas de Sirius, cuyas reservas estimadas son del orden de los 6 terapíes.