Décimo Festival de Salsa Cartagena en Clave: un homenaje a Joe Arroyo, el rebelde del barrio

La Corporación Cultural Arrabales presenta la décima versión del Festival de Salsa Cartagena en Clave, que se realizará del 30 de octubre al 2 de noviembre. Este evento, durante una década ha consolidado a Cartagena como epicentro del movimiento salsero del Caribe colombiano. Este año, el Festival rinde homenaje a uno de los grandes íconos de la música y la identidad popular del país: Álvaro José “Joe” Arroyo, el rebelde del barrio, el maestro que convirtió la historia y la herencia afrocaribeña en himnos de libertad y alegría.

Serán cuatro días de salsa, memoria y cultura con invitados nacionales y locales que celebran la vida, la resistencia y el legado del Joe. Todas las actividades del Festival son de entrada gratuita.

Agenda académica y artística

Jueves 30 de octubre – 6:00 p.m. a 11:00 p.m.

Lugar: Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias

A las 6:00 p.m. tendremos el conversatorio “Saoko: Biografía de Wilson Manyoma, leyenda de la salsa”, con Andrea Barraza y Marien Ararat; a las 6:50 p.m. sigue el conversatorio “Joe Arroyo, la rebelión del barrio”, con Jhon Narváez, el protagonista de la película Rebelión y el historiador Javier Ortiz; a las 7:40 p.m., “Y con ustedes, Chelito de Castro… recordando al Joe”, con Chelito de Castro y Boris García.

El cierre de la jornada estará a cargo del grupo Sound Góspel Cartagena, con su muestra “Cantos de Libertad: Góspel para el Joe”, una reinterpretación coral y poderosa del mensaje de dignidad y emancipación presente en la obra del Joe.

Viernes 31 de octubre – 6:00 p.m. a 11:00 p.m.

Lugar: Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias

El viernes la agenda inicia a las 6:00 p.m. con el conversatorio “Narrativas digitales: mujeres en su salsa”, con Mary Rincón, Nelly Cantillo y Giobanna Buenahora; continúa a las 6:50 p.m. con el recital poético “Noche de Arreboles” del que participarán poetas de la talla de Rómulo Bustos Aguirre, premio nacional de poesía y Pedro Blas Julio, símbolo de la poesía afrodescendiente en Cartagena, junto con jóvenes talentos de la ciudad.

La programación del viernes culminará con la charla “Dinkol Arroyo y el legado musical del Joe”, un diálogo entre Dinkol Arroyo y Jairo Martínez, seguido de la muestra musical “Seguimos Arroyando”, con Dinkol Arroyo y Orquesta La Élite.

Melómanos, coleccionistas y orquestas en vivo

Los días 1 y 2 de noviembre de 4:00 p.m. a 2:00 a.m. el Festival se traslada al Patio Vacilao, el sitio que promete ser el epicentro de la movida salsera en los extramuros de la ciudad, ubicado frente a la Y de la entrada a Mamonal. Ese será el punto de encuentro para melómanos, coleccionistas, audiencias y la gente de la rumba en Cartagena.

En el encuentro de melómanos y coleccionistas del 1 de noviembre habrá programaciones musicales a cargo de invitados de Cartagena, Cali, Barranquilla y Santander de Quilichao. El cierre del Festival, el domingo 2 de noviembre, estará amenizado por Luismy Yanes y su orquesta, Rubén Eljach y su Cartagena All Star, y Yoiber “el melódico” y su orquesta y la presentación especial de Dinkol Arroyo acompañado por orquesta La Élite de Cartagena.

Una década arroyando

En su décima versión, el Festival reafirma su vocación de ser un proyecto cultural, pedagógico y de memoria viva, que integra música, pensamiento, literatura y participación ciudadana. Su propósito es continuar “arroyando” desde la cultura: creando espacios de encuentro, aprendizaje y celebración para las nuevas generaciones del Caribe.

Esta versión del Festival cuenta con el apoyo del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, el Centro de Formación de la Cooperación Española y la Universidad de Cartagena.