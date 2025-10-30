Condenan a 50 años de prisión a implicado en atentado del aeropuerto de Cúcuta

Cúcuta.

El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Cúcuta condenó a 50 años de prisión a Adrián Khaled Guzmán, tras hallarlo culpable de participar en la planeación y ejecución del atentado terrorista ocurrido el 14 de diciembre de 2021 en el aeropuerto internacional Camilo Daza de la capital nortesantandereana, en el que murieron tres personas, entre ellas dos técnicos antiexplosivos de la Policía Nacional.

De acuerdo con el fallo, Guzmán viajó desde Medellín (Antioquia) hasta Cúcuta junto con otros implicados en el plan criminal.

Durante varios días, se hospedó en hoteles del centro de la ciudad y en viviendas cercanas a la pista aérea, desde donde realizaron labores de vigilancia y preparación de los explosivos.

La investigación estableció que, en la madrugada del atentado, dos hombres ingresaron por una alcantarilla al aeropuerto, se desplazaron por el sistema subterráneo y salieron hasta la plataforma donde se encontraban aeronaves del Ejército Nacional.

En el recorrido, uno de los artefactos explotó accidentalmente, causando la muerte inmediata de uno de los terroristas.

Minutos después, cuando los intendentes William Bareño Ardila y David Reyes Jiménez, expertos en manejo de explosivos, acudieron al lugar para inspeccionar la zona, fue detonada la segunda carga, provocando su fallecimiento.

El ataque causó una grave alteración del orden público, obligó a la suspensión temporal de las operaciones aéreas y generó daños estructurales en edificaciones cercanas a la terminal.

Por estos hechos, Adrián Khaled Guzmán fue declarado responsable de los delitos de terrorismo, homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico o porte de armas y municiones de uso restringido de las Fuerzas Armadas.

La decisión es de primera instancia, por lo que aún procede recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Cúcuta.