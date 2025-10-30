‘Caravanas por la seguridad’ se tomaron a Cartagena: policía y distrito lideran operativos

En el marco de una ofensiva institucional contra las estructuras delictivas, la Policía Nacional, en articulación con autoridades locales, continúa desarrollando las Caravanas por la Seguridad en el sur de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Estas acciones interinstitucionales fortalecen la presencia policial mediante patrullajes, controles y acompañamiento comunitario para prevenir el delito y garantizar entornos seguros.

Durante el desarrollo de la jornada se logró la incautación de un arma traumática y la aplicación de medidas correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia y seguridad ciudadana, reafirmando el compromiso de la Policía Metropolitana de Cartagena con la seguridad y la tranquilidad ciudadana.

“El compromiso de nuestros hombres y mujeres policías es seguir llegando a cada sector con presencia, prevención y control, escuchando a la comunidad y trabajando unidos por la convivencia y la seguridad”, señaló el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.