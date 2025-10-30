Bob Esponja de Nickelodeon, gratis en Mallplaza Cartagena

En el marco del 25.º aniversario de Bob Esponja de Nickelodeon, Mallplaza recibe una de las experiencias más esperadas del año: “Héroes del Mar”, una atracción interactiva y gratuita que abrió sus puertas el 10 de octubre, y que estará disponible hasta el 31 del mismo mes.

Desde su primera transmisión en julio de 1999, este icónico personaje ha conquistado a generaciones con su entrañable universo, frases célebres y un compromiso con la conservación del ecosistema marino. Esta vez, la aventura llega a Cartagena con un enfoque educativo y sostenible que promete encantar a niños, jóvenes y adultos.

La atracción sumergirá a los visitantes en el mundo de Fondo de Bikini a través de seis estaciones temáticas que recrean escenarios icónicos de la serie, como la casa de Calamardo, el Valle de las Medusas, la casa de Bob Esponja, una montaña rusa virtual submarina y el famoso Crustáceo Cascarudo. Cada espacio ofrecerá actividades interactivas pensadas para aprender de forma divertida sobre el cuidado de los océanos, el agua y la sostenibilidad ambiental.

“Traer esta experiencia gratuita, reafirma nuestro compromiso por desarrollar experiencias que conectan con nuestros visitantes. Además, ‘Héroes del Mar’ tiene un componente sostenible que conecta con nuestro compromiso activo por el ambiente”, afirma Ximena Rojas, Directora de Marketing Mallplaza Colombia.

Esta actividad estará disponible hasta el 31 de octubre, todos los días de 1:00 p.m. a 8:00 p.m., sin límite de edad y con acceso totalmente gratuito.

No te pierdas la oportunidad de vivir esta aventura submarina y celebrar junto a la esponja más famosa del mundo, mientras aprendemos a proteger nuestros mares y océanos.