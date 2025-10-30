Atlético Huila, no jugará más en el Plazas Alcid

Neiva

En rueda de prensa, directivas del Atlético Huila confirmaron que el equipo jugará los cuadrangulares finales en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué; La decisión tiene asidero en el pronunciamiento de la Dimayor, tras la visita realizada por parte de una delegación de la entidad al estadio luego de conocerse la investigación de la universidad nacional de Manizales, donde daba cuenta de la debilidad estructural de las diferentes tribunas del estadio.

El hecho se convierte en una nueva estocada al equipo en el cual las directivas han manifestado lo complejo de desplazar al equipo considerado de los Huilenses a otra tierra, sin embargo se espera solucionar este inconveniente en compañía de las autoridades civiles locales para poder tener el equipo en la región.

Ante este nuevo hecho hay muchas inquietudes, sobre todo de la prensa deportiva. ¿Que pasara con el equipo? ¿Con el estadio? ¿Con quienes viven comercialmente del Futbol y sobre todo con los hinchas?

Una serie de inquietudes que hasta el momento ninguna de las partes ha podido responder, ya que los gobernantes de turno se habían comprometido en campaña a rehabilitar el estadio en su sector occidental, pero ahora los nuevos estudios dicen que hay que rehabilitarlo todo, para lo cual recursos según los mandatarios no hay en la actualidad.

Entre tanto el gobierno departamental y municipal realizan los procedimientos para poder tener los recursos calculados en 58 mil millones de pesos y cumplir con sus promesas de campaña de poder rehabilitar la parte occidental del estadio, que en el caso del municipio de Neiva, había solicitado los recursos por intermedio de una autorización de empréstito por 28 mil millones de pesos, el cual fue aprobado por el concejo capitalino y que en la actualidad el acuerdo municipal, está demandado. Por otro lado la gobernación del huila tramita recursos de un empréstito por 18 mil millones para poderlos adicionar al presupuesto departamental para poder cumplir con el recurso económico comprometido para tal fin para la ciudad de Neiva.

El panorama es desalentador, por la incertidumbre manifestada por Carmen Sánchez, directiva del club. Entre tanto los seguidores del equipo y la prensa deportiva, argumentan que el equipo desaparecerá de la región, la cual en la actualidad no tiene estadio y terminará sin equipo.