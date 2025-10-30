Asesinaron a dos hermanos en el municipio de San Vicente Ferrer

Oriente de Antioquia

Las autoridades están investigando un doble homicidio reportado en las últimas horas en el Oriente de Antioquia, lo que aumenta la preocupación de las autoridades por el incremento de las muertes violentas por la confrontación armada entre grupos ilegales. En menos de una semana ya se registran nueve asesinatos en la subregión.

El reciente hecho violento se reportó en el sector La Cuchilla, la vereda Crucecitas del municipio de San Vicente Ferrer. En este lugar dos hermanos fueron atacados con arma de fuego por sicarios que huyeron del lugar. Las víctimas con heridas de arma de fuego en varias partes del cuerpo fueron identificadas como Diego Luis López Rivera, de 27 años, y Alcides Alberto López Rivera, de 29 años.

Por ahora no se tiene una hipótesis sobre lo que ocasiona este doble homicidio, mientras que la policía adelanta planes de seguridad para ubicar a los responsables. De momento no se le atribuye a ningún grupo ilegal esos crímenes.

El tercer homicidio de esta tarde se reportó en el municipio de El Carmen de Viboral, barrio Buenas Aires. La novedad fue informada mediante una llamada a la estación de policía en la que se indicó sobre la ubicación de un cuerpo sin vida con una herida en la cabeza. Esta persona fue identificada como Marco Aurelio Osorio Gómez, de 51 años. Por ahora tampoco se tiene una información clara sobre lo ocurrido, pero lo que sí es que los hechos violentos han aumentado en el Oriente de Antioquia.