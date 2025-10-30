Antioquia: Durante un allanamiento fue abatido un explosivista del frente 36 de alias “Calarcá”

Barbosa- Antioquia

En las últimas horas se reportó la muerte de tres presuntos ilegales en un procedimiento judicial realizado en una finca del municipio de Barbosa, norte del Valle de Aburrá, en que también se incautó armas de fuego y material para la elaboración de artefactos explosivos improvisados.

En su cuenta de X, el director de la policía, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, informó que uno de los muertos en la confrontación es Samuel Alexis Sánchez, alias “Samuel o Mano Tigre”, explosivista del grupo ilegal frente 36 de las disidencias de alias “Calarcá”.

Entre las acciones que se le sindican al abatido guerrillero está la participación en la instalación de las cargas explosivas con las que atacaron el helicóptero de la policía en la vereda Los Toros de Amalfi, en el que murieron 13 uniformados el pasado 21 de agosto de 2025. Caracol Radio también conoció que se le sindica ser el responsable del derribamiento de dos torres eléctricas de la empresa EPM en la población de Yolombó el pasado mes de junio.

Esta operación fue realizada por el grupo GRATE de la DIJIN y personal de inteligencia en articulación con la Fiscalía General.

Se espera que la dirección de la policía entregue mayores detalles de este golpe al frente Yeferson Martínez, que delinque en varias poblaciones de Antioquia y que cada vez se acerca más al Valle de Aburrá para coordinar acciones criminales. Recordemos que fue precisamente en el municipio de Barbosa donde en octubre del 2022 fue abatido Ricardo Abel Ayala Orrego, alias “Cabuyo“, quien fue el máximo cabecilla del frente 36.