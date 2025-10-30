Accidente en el barrio Blas de Lezo dejó un maestro de obras muerto

Armando Cuadro Guillén, de 60 años, perdió la vida cuando se movilizaba como parrillero en una motocicleta por el barrio Blas de Lezo.

Lo que se pudo establecer sobre el trágico siniestro vial, es que el occiso de oficio maestro de obras, regresaba de visitar a su madre cuando presuntamente, un joven que estaría bajo los efectos del licor abrió la puerta de su camioneta sin percatarse que la moto iba.

En la caída, el hoy difunto llevó la peor parte, siendo trasladado a un centro asistencial pero la gravedad de las lesiones no le permitieron seguir con signos vitales.

Por ahora, se conoció que la persona involucrada en el suceso no se ha presentado ante las autoridades, para explicar lo ocurrido.