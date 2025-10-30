60 años de una de las mayores tragedias cartageneras de todos los tiempos

Hoy se cumplen 60 años de una de las peores tragedias ocurridas en la historia de Cartagena de Indias, cuando a las 8:35 de la mañana de ese tranquilo y prenovembrino sábado 30 de octubre de 1965, una terrible explosión que se sintió en toda la ciudad antecedida por tres menores y seguida de un voraz incendio destruyeron parcialmente el viejo Mercado Público de Getsemaní localizado en donde hoy se levanta el Centro Internacional de Convenciones Julio César Turbay Ayala.

El estallido mortal de esa tranquila mañana, la penúltima de ese mes de octubre de 1965, se saldó con la sangrienta cifra de sesenta personas muertas, 972 heridas de diversa consideración y unas pérdidas estimadas de un millón de dólares de la época según la cuantificación hecha por los enviados especiales de las agencias de noticias internacionales que se desplazaron a cubrir la tragedia.

En memoria de las víctimas de ese terrible siniestro, hoy jueves 30 de octubre de 2025, a partir de las 4:30 de la tarde se presentará en el salón Amaury Román del Centro Colombo Americano de la calle de la Factoría del centro histórico de Cartagena el libro ‘Mercado de Getsemaní: recuerdos de una tragedia imborrable’ escrito por el periodista Luis Tarrá Gallego en el que se reconstruye con testimonios orales, fuentes documentales oficiales y fascimiles de la prensa de la época los terribles instantes de esa tragedia que enluteció la ciudad.

Posterior a la presentación del libro habrá un conversatorio y luego una copa de vino. La entrada es libre