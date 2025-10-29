Cartagena

Sicarios acribillaron a un albañil en el Nuevo Paraíso

Supuestamente al sujeto le dejaron un panfleto donde lo señalaban de violador, pero la policía no se refirió a eso

Colprensa

Informó la policía que en el barrio Nuevo Paraíso, calle Las Américas, se presentó el homicidio de LUIS ALFONSO OSORIO GUERRERO, de 57 años, natural de Cartagena, ocupación albañil, quien recibió varias heridas por arma de fuego.

Según testigos del lugar, manifestaron que el occiso se encontraba camino a su residencia, en un callejón se aproxima un sujeto a pie desenfunda una pistola y le dispara, huyendo del lugar en una motocicleta donde lo esperaba su cómplice.

La inspección técnica a cadáver fue realizada por unidades del CTI de la Fiscalía General de la Nación. Por su parte, vecinos dijeron que al difunto le habían dejado un cartel donde lo señalaban de violador, pero el organismo policial no se refirió sobre este particular.

