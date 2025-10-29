“Sentí que me mataban”: Padre Chucho sobre violento intento de atraco en Ecuador

El reconocido sacerdote colombiano padre Chucho fue víctima de un intento de atraco en carretera, cuando se desplazaba desde Guayaquil hacia Quevedo en Ecuador. Según relató en 6AM, el hecho ocurrió el martes sobre las 7:00PM, cuando un grupo armado, conformado por al menos seis personas, interceptó el vehículo en el que viajaba junto a otros acompañantes y disparó en repetidas ocasiones.

“De pronto, una camioneta con cinco personas atrás, tapadas con cobijas, se atravesó en la vía y empezó a disparar”, narró el padre. Los atacantes bloquearon el paso, el conductor logró maniobrar el vehículo para escapar en reversa, esquivando una tractomula que venía detrás. “Sentía que nos mataban… solo pensé en mi mamá y en mi familia”, recordó. A pesar de los múltiples impactos de bala, ninguno de los ocupantes resultó herido.

Tras la emboscada, la Policía ecuatoriana acudió al lugar y escoltó al padre Chucho de regreso a Guayaquil, donde recibió apoyo para regresar a Colombia en un vuelo de madrugada. Según las autoridades locales, el ataque habría sido llevado a cabo por bandas dedicadas al secuestro y robo de turistas en las carreteras de la región costera, una zona que consideran altamente peligrosa.

Asi mismo, el padre Chucho relató que, a pesar de que viaja con frecuencia por labores pastorales y humanitarias, nunca había vivido una experiencia tan violenta, ni siquiera durante sus misiones en zonas de conflicto como Israel. “Lo que me pasó anoche fue muy fuerte, muy duro. Gracias a Dios estamos vivos, pero fue algo que jamás olvidaré”, concluyó.