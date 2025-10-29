SENA Magangué está listo, solo falta dotación que entregará el municipio

La Gobernación de Bolívar, a través de la Secretaría de Infraestructura, realizó la visita oficial de terminación de obra de la subsede multisectorial del SENA en el municipio de Magangué, una infraestructura que fortalecerá la formación técnica, tecnológica y profesional de los jóvenes y trabajadores del sur del departamento.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, destacó que esta obra representa “un paso firme hacia el fortalecimiento de la educación técnica en el departamento y un aporte directo a la generación de empleo y productividad en la región”.

Asimismo, el mandatario resaltó que “esta obra es de suma importancia para los jóvenes del departamento. El proyecto cuenta con amplios espacios que incluyen salones, laboratorios, talleres, zonas deportivas y piscinas para el análisis del comportamiento de los peces, teniendo en cuenta que Magangué es un municipio pesquero, acuícola y agroindustrial.

Además, se consolida como el principal centro prestador de servicios comerciales del sur del Caribe. Aunque antes se pensaba que la obra no se culminaría, hoy está 100% terminada y a la espera de que el municipio, que ya adquirió la dotación, realice la entrega para ponerla en funcionamiento”.

Agregó que con este tipo de proyectos se busca que el potencial empresarial y productivo de los jóvenes se desarrolle en el propio departamento, evitando la fuga de talento hacia otras regiones del país.

Una megaobra para el desarrollo educativo del sur de Bolívar

El proyecto fue ejecutado por la firma GRP Constructores S.A.S., con una inversión de $23.338 millones, bajo la interventoría del Consorcio Proyectos Multisena y financiado con recursos del Sistema General de Regalías.

La nueva infraestructura se levanta sobre un lote de 13.624 metros cuadrados, ubicado entre la Calle 20 y la Carrera 20, en inmediaciones del Centro Cultural de Magangué, consolidando este sector como un nodo educativo y cultural de gran impacto regional.

Espacios para la formación integral

La subsede cuenta con modernos espacios que garantizan una formación de alta calidad:

• Laboratorios de biotecnología vegetal, industrial y ambiental.

• Laboratorio de suelos.

• Talleres de artesanías en madera, agroindustria, contabilidad, mesa y bar, cocina, sistemas y teleinformática, operaciones logísticas, refrigeración, electricidad, motores fuera de borda, mecánica automotriz e industrial, soldadura, construcción, confección, y trabajos en altura y espacios confinados.

• Ocho aulas.

• Áreas de cultivo agrícola, reproducción de alevinos y engorde.

• Biblioteca, aula múltiple y espacios de apoyo académico.

• Servicios de enfermería, cuarto de lactancia, psicología, trabajo social y apoyo al aprendiz.

• Espacio de espiritualidad, cafetería con cocina, gimnasio, baños y baterías sanitarias para personas con movilidad reducida.

• Almacén de materiales y equipos.

• 26 parqueaderos para vehículos, 38 para motos y 64 para bicicletas.

• Una cancha multifuncional.

Con esta entrega, la Gobernación de Bolívar reafirma su compromiso con el desarrollo social, la educación técnica y la modernización de la infraestructura pública al servicio de los bolivarenses.