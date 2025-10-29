Satena y Gobernación abren más cupos en vuelo Medellín - Mompox

En un esfuerzo por revitalizar el turismo en la región, el gobernador Yamil Arana Padauí anunció importantes avances en la conectividad aérea y el desarrollo turístico en Bolívar.

Con mucha emoción el mandatario de los bolivarenses, que está de gira por el sur del departamento, anunció desde Mompox, que la aerolínea estatal Satena decidió aumentar la capacidad de los vuelos a este histórico municipio desde Medellín, con la llegada de la aeronave ATR 42-600, que puede transportar hasta 48 pasajeros, mejorando significativamente el acceso a este histórico poblado.

Esta aeronave con mayor capacidad llegará a la ‘ciudad de Dios´ los lunes y los miércoles, mientras que los días viernes se mantendrá la de 19 pasajeros. Sin embargo, se espera que esta, para la llegada del mes de diciembre, también sea cambiada por otra de 48 plazas, teniendo en cuenta de temporada de fin y comienzo de año.

Además, explicó Arana Padauí, que los esfuerzos por generar el aumento del turismo en Bolívar no paran, por lo que también se solicitó abrir una nueva ruta directa desde Bogotá, lo que promete atraer aún más visitantes a la región.

Este impulso al turismo no se limita al aire. Hace unos meses, el primer crucero de la naviera AmaWaterways, el AmaMagdalena, arribó a varios municipios ribereños, marcando un hito en la promoción del turismo fluvial. Recientemente, el AmaMelodía también zarpó de Cartagena, por el río Magdalena, lo que abrirá nuevas oportunidades para los momposinos durante la temporada de fin de año.

“Estamos comprometidos en consolidar Mompox como un destino turístico durante todo el año. Estas iniciativas no solo benefician a los visitantes, sino que también generan empleo y desarrollo para nuestros empresarios locales”, afirmó el gobernador Arana Padauí.

Con estas acciones, se espera que la temporada de fin de año traiga grandes beneficios para la comunidad de Mompox, creando un ambiente propicio para el crecimiento económico y el enriquecimiento cultural.