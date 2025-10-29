En Veolia, transformamos la manera en que el mundo concibe y gestiona los residuos, con un propósito claro: regenerar recursos, descontaminar, descarbonizar y acelerar la transformación ecológica en cada uno de los territorios donde operamos. En Cartagena, ejecutamos ambientales que promueven el desarrollo sostenible de la ciudad, optimizando la gestión de los recursos naturales y reduciendo el impacto ambiental.

Con la participación de 30 colaboradores, realizamos las actividades de Reciclatón y Flashmob en el Centro Comercial Paseo de la Castellana, sensibilizando a cerca de 245 personas con mensajes ambientales que fortalecen la cultura ciudadana en Cartagena.

Durante la jornada, contamos con la participación de los jóvenes representantes de Afromau, quienes, al ritmo de la canción “Sácale Brillo a Cartagena” de Kevin Flores, compartieron un mensaje social y ambiental que invita a disponer correctamente los residuos y cuidar juntos el entorno de nuestra ciudad.

En el Reciclatón, logramos recolectar aproximadamente 105 kilogramos de materiales aprovechables, incentivando la práctica del reciclaje, la correcta separación de residuos y la promoción de una cultura ambiental responsable en los espacios comerciales.

El gerente (e) de Veolia Aseo Cartagena, Juan Carlos Quintero Naranjo, destacó: “Veolia, como empresa medioambiental, reafirma su compromiso con la sostenibilidad de Cartagena. A través de acciones ambientales y procesos de educación ambiental, buscamos sensibilizar a la ciudadanía e impulsar una cultura de consumo responsable. Invitamos a todos los cartageneros a realizar una correcta disposición de los residuos en sus hogares, comunidades y espacios públicos, porque solo juntos lograremos sacar brillo a Cartagena y resaltar su esplendor.”